Este domingo Carmen Borrego ha vivido uno de sus peores momentos en ‘Viva la vida’. La hija de María Teresa Campos ha tenido que hacer frente y explicar en qué punto se encuentra con su sobrina, Alejandra Rubio tras las declaraciones que hizo hace unas semanas a la revista Lecturas donde llegó a decir que se había sentido dolida por ella al no dar la cara públicamente en alguna ocasión. Motivo que les ha distanciado hasta la fecha. Sin embargo, eso no es todo porque para la sorpresa de la hermana de Terelu Campos, la influencer ha dicho que la relación con su tía no es la misma que antes. Palabras que han provocado un mayor distanciamiento entre ambas. Hace unos instantes, la hermana de Terelu Campos se ha sincerado con Emma García como nunca antes había hecho. “Tengo un sentimiento de pena, para mí esto ha sido algo inesperado», ha admitido con un hilo de voz y visiblemente emocionada por la situación que está viviendo.

Además, ha querido dejar claro que en ningún momento ha sentido una mala cara o mal gesto por parte de su sobrina. «Creo que no he hecho nada… Si yo hubiera sentido una mala relación con mi sobrina no hubiera esperado a esto, habría hablado con ella inmediatamente. Es evidente que tiene un motivo, pero nunca he sentido tener una mala relación con ella”, ha dicho algo más tranquila que al principio de la conversación. De hecho, lo primero que hizo Carmen tras saber que Alejandra estaba molesta fue ponerse en contacto con ella. «No he hablado con mi sobrina porque ella no ha querido. Con la familia no hay que ser rencorosa. Si ella no llama a mi no me importa llamarla», ha relatado.

Sin duda ha sido una tarde de confesiones donde Borrego ha manifestado que ha llorado por todo este entramado familiar. “No quiero que me tachen de víctima”, ha contado a la presentadora que ha escuchado con atención el relato de la colaboradora. Además, ha explicado que su hermana Terelu no tenía ni idea del comportamiento de su hija hacia su tía al igual que tampoco era conocedora de cómo se sentía Alejandra desde hace un tiempo. «Me dijo ‘no sé de lo que me estás hablando’», ha asegurado Carmen en relación a lo que le dijo su hermana. “Me siento libre y mi verdad es que a mí me sorprende lo que dice Alejandra, jamás he notado tener una mala relación con ella, es una niña que para mí ha sido como una hija más (…) Yo creo que todo esto se va a aclarar, ella no miente y yo tampoco, ella tiene su verdad y yo la mía”, ha añadido.

Carmen Borrego también ha querido dar su punto de vista sobre el supuesto enfriamiento de ella con la nieta de María Teresa Campos y ha dado su versión. “En lo único que yo creo que ella se equivoca es en el tiempo, nuestra relación es más distante no desde hace tres años, si no desde que ella se fue de casa de su madre para vivir con su novio Lobo, algo que es completamente normal- Ella ha seguido viniéndose de vacaciones conmigo, con mi marido y con mis hijos. Si Alejandra ha tenido algún problema yo he estado siempre, soy una tía muy comprometida con mi familia y lo estoy por amor, no por compromiso”, ha sentenciado. Por el momento, la joven no se ha pronunciado sobre estas últimas declaraciones de su tía, pero lo más probable es que responda tal y como ha hecho en otras ocasiones.