La nueva vida de José María Almoguera continúa acaparando numerosos titulares de nuestro país. El joven ha dejado atrás su actitud alejada de los focos y se ha convertido en un habitual personaje de photocall, entrevistas y programas de televisión. Sin duda, una faceta artística que era impensable para muchos y que, como no podía ser de otra manera, ha dejado sin habla a propios y extraños. Incluida a su madre, Carmen Borrego, quien desde el plató del programa Vamos a ver se ha pronunciado sobre la entrevista que dará su primogénito en ¡De viernes! el próximo 4 de octubre.

«Yo ya no me voy a poner a contestar porque creo que la semana pasada dejé muy clara de forma cronológica cómo sucedió todo», comenzaba a decir la hija de María Teresa Campos. Tras conocer que José María ha asegurado que durante su entrevista saldrán a la luz «muchas verdades» sobre su familia, la colaboradora ha sido clara: «Mi hijo que hable lo que quiera porque yo ni estoy asustada, ni tengo miedo, ni nada que temer. Todos tenemos nuestras pruebas y yo podría enseñar muchas cosas que no he enseñado. Lo que no vale es enseñar un mensaje sí y los otros no. Si enseñamos las pruebas, pongamos todas las cartas sobre la mesa», sentenciaba.

Carmen Borrego en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Insistiendo de nuevo en el error que la que fue su nuera ha confesado que jamás la perdonará, Carmen Borrego ha sido clara: «Yo no vendí el embarazo sin que lo supieran y no voy a responderle más a Paola Olmedo. Es la madre de mi nieto, pero es la ex mujer de mi hijo, así que ellos sabrán lo que tienen que solucionar, pero ella ya no pertenece a mi familia», zanjaba.

En cuanto a la conversación que a la ex mujer de José María no le importaría tener con ella, Borrego también ha sido muy clara: «Ella dice una cosa hoy y luego dice otra cosa. Conmigo ya no juega. Que diga lo que quiera y cobre lo que quiera. Yo mi conciencia la tengo muy tranquila […] A mí ella no me va a decir lo que tengo que hacer. Ya no participa en esta familia. Que se ocupe de su familia, que nosotros ya nos ocuparemos de la nuestra, que ya tenemos bastante», explicaba.

Joaquín Prat destacaba que le sorprendía mucho el cambio de actitud de José María ante los medios y Carmen se sumaba opinando de la misma manera: «A mí me llama la atención. Yo lo único que quiero es que él sea feliz. Pero yo que he trabajado muchos años detrás, y mi madre me dijo que me pusiera delante en muchas ocasiones, y jamás quise (y hoy por hoy a mí todavía me cuesta), no sé como alguien en cuatro días puede estar súper cómodo delante de una cámara. Pero lo celebro», concluía.