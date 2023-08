La preocupación por María Teresa Campos sigue en aumento. Su estado de salud cada vez se complica más y, desde hace tiempo, su alejamiento del foco mediático ha levantado todo tipo de rumores. Esta semana, Terelu Campos ha protagonizado la portada de Lecturas para hablar de su madre, de su situación anímica y de cómo está siendo para la familia.

Un tema que ha llegado hasta el plató de Así es la vida en el que se ha especulado con que las colaboradoras de televisión no estarían dejando a su madre recibir visitas. Tras estas graves palabras, ha sido Carmen Borrego la encargada de levantar el teléfono y aclarar la situación, visiblemente enfadada y con la intención de zanjar todas las habladurías. La que fuera rostro visible de Sálvame ha explicado el verdadero motivo por el que María Teresa Campos se encuentra aislada socialmente, resaltando que ambas hermanas están plenamente volcadas en el cuidado de esta.

María Teresa Campos en la 36º edición de los premios de Periodismo de Andalucía/ Gtres

¿Por qué María Teresa no recibe visitas?

El silencio entorno a la veterana presentadora es tal que todo el mundo se ha visto con el derecho a opinar y lanzar conjeturas. Por este motivo, Borrego ha querido pronunciarse una vez más y aclarar la situación, esclareciendo que cada decisión respecto a su madre la están tomando según las recomendaciones de los médicos: «Me gustaría aclarar y hacer una puntualización. Ni Terelu ni yo, ni yo ni Terelu prohibimos la entrada a nadie, solo seguimos los pasos de los médicos. Y ellos dicen que las visitas en este momento no le vienen bien porque le alteran». Además, la tía de Alejandra Rubio ha explicado que sus amigas van a verla, que Gustavo está con ella todos los días y que tanto ellas como sus nietos la visitan constantemente. «Nunca vamos a hacer nada en contra de ella. En este momento no se le puede permitir y por eso lo hacemos. La palabra prohibir es una palabra muy fea», ha zanjado.

La periodista María Teresa Campos en su 78 cumpleaños con sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio / Gtres

Y es que, cabe destacar que no están siendo meses fáciles para las hermanas Campos (ni para la familia en general), que no solo están teniendo que hacer frente a la complicada situación de María Teresa Campos, sino también a las especulaciones que se vierten sobre ellas. «Os garantizo a todos que nuestra prioridad ahora se llama María Teresa Campos», ha dicho tajante. En momentos así, lo único que ha salvado al clan Campos ha sido su unión. Han dejado las diferencias a un lado para luchar juntos por el bien de la veterana de la familia y, aunque sea más difícil de lo que muestran en la pequeña pantalla, están dando lo mejor de sí.

«Es lo que toca. Dar, porque nos toca devolverle todo lo que hemos recibido de ella. Es que se pone nerviosa, nada más. Ojalá pudiera tener una vida con amigos, sería maravilloso, pero ahora desgraciadamente no puede ser. Creo que no es el momento de sacarla físicamente, no aporta nada a nadie. Lo hacemos desde el respeto porque hay muchas personas que están pasando por lo mismo y esto les puede ayudar. Eso que quede claro, que lo hacemos por eso y no por morbo», ha seguido explicando.

Carmen Borrego, Terelu Campos y María Teresa Campos posando / Gtres

Además, Carmen Borrego ha aprovechado para contar que, a pesar de que su madre esté completamente desvinculada del foco mediático y de la televisión, sigue pensando en su trabajo, una muy buena señal: «Solo os digo que cuando voy nos ponemos a hacer escaletas».