Septiembre ha arrancado con grandes novedades. Establecido oficialmente como el mes en el que termina el verano y empiezan las nuevas temporadas de todo, ‘Sálvame’ no se ha quedado atrás y ha confirmado recientemente un flamante fichaje. Se trata de Carmen Alcayde. La valenciana se incorporaba a comienzos de esta semana al elenco de colaboradores del espacio de sobremesa de Telecinco tras la ola de peticiones por parte de la audiencia, que pedían su contratación vía redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Alcayde (@alcayde_carmen)



Allí coincidirá de nuevo con Jorge Javier Vázquez, una vez que el catalán ha finiquitado sus vacaciones y sus compromisos profesionales. Jorge vuelve a las tardes de ‘Sálvame’ y allí se reencontrará con Carmen, con el componente emotivo que ello implica. Hay que recordar que ambos fueron los estandartes del exitoso (y extinto)’Aquí hay tomate’.

Era un 24 de marzo de 2003 cuando arrancaba un programa que cambió la manera de entender la crónica social en la televisión. Durante cinco años se convirtieron en referencia informativa del corazón y su buen hacer les valió para ganar dos premios TP de Oro. Fue uno de los programas más vistos, consiguiendo aproximadamente, cada día, una media de un 23,2% de share. Finalmente, el 1 de febrero de 2008 cesaba sus emisiones. Entre otras cosas por la docena de denuncias que acumuló el programa y que obligaron a Telecinco a afrontar multas millonarias que, sumado con otros problemas, llevaron a cerrar y acabar con uno de los espacios televisivos del momento. Pero su legado será imborrable.

Tanta fue su influencia, que la cadena privada no dudó en ‘rescatarlo’ cuando cumplió 30 años de su primera emisión. Con motivo de su aniversario, Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez volvieron a sentarse juntos para presentar. Fue el pasado 9 de marzo de 2020, cuando ‘Sálvame Banana’ (la franja que va de 20:00 a 21:00 horas) se convertía en ‘Sálvame Tomate’ en un claro tributo al espacio.

Carmen Alcayde, una más en ‘Sálvame’

En su primera semana como colaboradora, Carmen Alcayde ya ha dejado algunos buenos momentos para el recuerdo. Por ejemplo, hablando de lo difícil que ha tenido conciliar su vida como madre con el trabajo debido a las continuas mudanzas Valencia-Madrid; Madrid-Valencia, que ha tenido que hacer: «Yo que no estoy separada y me paso semanas viviendo aquí y he estado viviendo cuatro meses aquí en Madrid sin mis hijos hasta que me los pude traer, que ahora me los he vuelto a llevar, que tiene un lío mi vida increíble (…) «Yo estaba semanas que a lo mejor había dos días que no hablaba con ellos, recuerdo que igual se ponen tristes, y tú quieres que estén felices en la marcha del cole y tal, y les llamas, y sabes que has estado dos días sin hablar con ellos», explicaba.

Será esta semana cuando se produzca el esperado reencuentro con Jorge Javier Vázquez.