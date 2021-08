Carmen Alcayde reparte estopa en su debut en ‘Sálvame’

Estaba ‘Sálvame’ viviendo con la sombra de la duda acechándolo sobre todo después de que Antonio Canales alertase de que este es «el peor verano en la historia del programa» en lo que a audiencia se refiere. Esa misma a la que el bailaor decía que no se escuchaba. ¿Y que ha hecho la cúpula para despejar de un zarpazo los rumores? Responder al bailaor y a los detractores dando un golpe de efecto en forma de una nueva contratación. Una nueva silla que desde este lunes 30 de agosto será ocupada por la incombustible Carmen Alcayde.

La incorporación de la valenciana al elenco de colaboradores era el deseo de gran parte de los seguidores del espacio de sobremesa de Telecinco. La posibilidad se hizo real hace un mes, cuando la actriz visitó el plató de ‘Sálvame’ para presentar su obra de teatro junto a Lara Dibildos. Su carisma no pasó desapercibido y ahí se empezó a especular con una opción con la que ella estaría encantada: «Yo llevo a Mediaset en las venas, me hace ilusión», comentaba en sus redes sociales. Y ‘voilà’, deseo cumplido.

Este mismo lunes, ‘Sálvame’ ha presentado a Carmen Alcayde como la gran novedad para su nueva temporada. «Esta vez no he venido de invitada. He venido de colaboradora. ¿Qué te parece? Estoy emocionada. Qué bonito es estar aquí. ¡Me quiero quedar todos los días!», decía en el arranque, justo al lado de Laura Fa y Gema López.

Si algo ha demostrado es que tele le sobra. Sabe adonde ha llegado, sabe que tendrá tardes difíciles pero no se arruga. Carmen ya se ha atrevido a abrir sus primeros melones y cobrarse sus primeras ‘víctimas’. Uno de los que ha sufrido su fuerte locuacidad ha sido Kiko Matamoros, quien hoy decidía si se marchaba de ‘Sálvame’. Alcayde no ha tenido problema en empujarlo a tomar una decisión: «Tiene ya edad de prejubilarse, eh. Ya se puede jubilar».

También ha repartido estopa para Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera está viviendo unas semanas infernales al encontrarse cada tarde un nuevo problema de cara a celebrar su boda con Omar Sánchez en Canarias el próximo mes de octubre. Carmen Alcayde le ha preguntado con ironía si iba a invitar a Amador Mohedano a su boda mientras recordaba el día que el hermano de Rocío Jurado defecó en la playa. Una ácida manera de hilar con las protestas de los ecologistas de la isla de la Graciosa, que no quieren que Anabel celebre allí su enlace matrimonial.

#yoveosálvame

Grandísimo FICHAJE CARMEN ALCAYDE…

Yo lo llevaba pidiendo ya varias veces…

Creo que va a sorprender lo viva, lista y de calidad que es Carmen… — César Rey (@Cesar_Ex_Lito) August 30, 2021

La audiencia de ‘Sálvame’ no ocultaba su alegría y satisfacción por el nuevo fichaje: «¿Puede irse Matamoros de por vida y que se quede fija Carmen Alcayde?» o «Que ha vuelto Carmen a ‘Sálvame’, gracias por escucharnos». Por delante tiene que hacer frente a varios temas candentes: la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, la comentada boda de Anabel Pantoja o la más que posible salida de Kiko. Con la llegada de Carmen Alcayde regresa el triunfal tándem que dio forma a ‘Aquí hay tomate’. Ya solo falta Jorge Javier.