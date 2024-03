Carmen Alcayde, encantada con su ‘yogurín’ 22 años más joven: «Fue una noche muy chula»

Carmen Alcayde ha compartido su vida durante 30 años con Eduardo Primo, padre de sus tres hijos: Carmen, Eduardo y Olivia. Pero hace unos meses se dio cuenta de que no era feliz, así que decidió poner punto y final a su matrimonio para empezar una nueva aventura personal. En este contexto encontró a Carlos, un joven de 28 años que ha conseguido robarle el corazón. La periodista ha dejado claro que pasó un tiempo desde que se separó hasta que conoció a su actual pareja.

Hasta hace muy poco la vida privada de Carmen Alcayde estaba blindada, pero ahora quiere compartir ciertas emociones con su querido público. Por eso ha reconocido que está encantada con Carlos, al que conoció durante una fiesta. “Estaba separada desde octubre y esto fue en julio. Yo ya estaba con los faros y más alegre en ese momento. Le vi con la mesa de mezclas y fue un flechazo. Fue una noche muy chula”, ha declarado durante su última intervención pública.

Carmen Alcayde besando a su novio / Telecinco

Carmen está encantada. De hecho reconoce que durante su participación en Gran Hermano VIP tuvo cierto miedo porque no sabía su su novio le estaba esperando fuera. Charli, como le conocen sus amigos, asegura que en ningún momento dudó de su amor por Alcayde. “He encontrado en una mujer de 50 lo que no encuentro en una mujer de 20. Me ha enamorado su energía y su vitalidad”, ha comentado al respecto.

La diferencia de edad entre Carmen Alcayde y su nuevo novio

El nuevo novio de Carmen Alcayde insiste en que la diferencia de edad de 22 años no ha sido ningún problema para él, al contrario. Está encantado de compartir su vida con alguien que tiene más experiencia y considera que este aspecto ha enriquecido la relación. Se han sentado juntos en el programa ¡De Viernes! y han dado unas declaraciones muy interesantes.

La presentadora promete que necesitaba un cambio en su vida. Llevaba tres décadas con Eduardo Primo y nunca tuvieron problemas serios, pero sí intereses diferentes. “Cada uno íbamos para un lado. Ya no nos divertíamos tanto juntos y cada uno quería ir por un lado distinto”, asegura en el programa presentado por Santi Acosta.

Carmen Alcayde, durante su entrevista / ‘¡De Viernes!’

El paso más complicado llegó después, cuando Carmen tuvo que decirle sus hijos lo que estaba pasando. Esperó un tiempo prudencial y cuando encontró el momento habló con ellos porque quería presentarles a Carlos. Afortunadamente, los pequeños se lo tomaron muy bien.

“Cuando vi que la cosa iba en serio se lo fui diciendo uno a uno para que no fuera tanto impacto”, relata Carmen. Lo que le llamó la atención fue la reacción de su hijo menor: “Me dijo: qué bien mamá, mucho mejor que un señor mayor y aburrido”.

La familia de Carlos ya conoce a Carmen Alcayde

Carmen Alcayde, durante su debut en ‘Sálvame’ / Telecinco

El buen recibimiento ha sido mutuo. Carlos ha explicado en Telecinco que su familia se quedó impactada, pues Carmen lleva muchos años en televisión y era muy querida en su entorno. Sin embargo, poco a poco asimilaron la noticia y ahora no tienen ningún inconveniente. “Se lo ha tomado todo muy bien. Mi madre es fan de ella. Al principio le impactó, pero ahora está encantada”.

De esta forma, Alcayde ha vuelto a recuperar la ilusión por el amor. Al principio intentó que su noviazgo no viera la luz, pero cuando estaba en Gran Hermano VIP el rumor empezó a circular. Conoce muy bien cómo funciona el negocio de la televisión, por eso ha terminado dando un paso adelante.