El momento ‘tierra trágame’ de Carmen Alcayde con la Reina Letizia

El pasado mes de septiembre, con motivo del 50 cumpleaños de la Reina Letizia fueron muchas las cadenas y medios de comunicación que le dedicaron especiales a la consorte por este aniversario tan especial. Una fecha simbólica que sirvió para repasar la vida de la esposa de Felipe VI, los momentos más destacados de su trayectoria como royal, pero también su etapa antes de entrar a formar parte de la Familia Real, cuando ejercía como periodista. Una de las personas que habló entonces fue Carmen Alcayde, que desveló que había sido compañera de la Reina en un máster de televisión en el año 1996.

La presentadora contó en su momento algunos detalles de cómo era la Reina Letizia como compañera. Entre las cosas que dijo en una conexión con el programa Sálvame, Carmen Alcayde dijo que la esposa de Felipe VI destacaba por su preparación y su perfeccionismo: «sabía un inglés perfecto mientras los demás en aquella época solo lo chapurreábamos, era como una JASP, joven absolutamente preparada», dijo la que fuera compañera de Jorge Javier Vázquez en Aquí hay Tomate.

Ahora, Carmen Alcayde se ha sentado en Sábado Deluxe y se ha sometido a algunas preguntas del polígrafo, varias de las cuales han tenido que ver, precisamente, con su paso por el máster en el que coincidió con doña Letizia. «¿Es cierto que los compañeros del máster donde iba la reina Letizia decíais que algún día sería presidenta del Gobierno?», le ha preguntado María Patiño, a lo que Carmen Alcayde ha contestado rotunda que ‘sí’. En este caso, Conchita, la responsable de chequear la veracidad de las respuestas, ha dicho que decía la verdad.

La presentadora, no obstante, no ha tenido reparos en dar más detalles sobre este tema. «Yo estuve con ella en el máster, 24 años, recién llegados a Madrid, ella no salía, venía de estar en México, la empollona de la clase… yo era una cabra loca… y ella súper preparada… y decíamos seguro que será presidenta… creo que ella, sin saberlo, se estaba preparando para ser Reina. Yo soy valenciana, tengo la marcha dentro de mí…», ha dicho Carmen Alcayde. Unas palabras a las que Kiko Matamoros no ha dudado en responder con una broma. «Nuestra intención no era cambiarte por Letizia, nos gusta la Reina que tenemos y nos gustas tú como colaboradora…», ha dicho el colaborador.

María Patiño ha querido saber más cosas sobre la Reina Letizia y su etapa en el máster y le ha preguntado a Carmen Alcayde si es cierto que hablaba con acento mexicano. La colaboradora ha contestado que sí y, una vez más, Conchita ha corroborado que decía la verdad. En ese momento, Lydia Lozano ha intervenido y ha recordado que la Reina tuvo un novio mexicano.

La colaboradora ha comentado que doña Letizia estaba muy centrada en sus cosas y que no solía estar con la gente de clase. «No se mezclaba mucho con la gente de clase… ella venía de México, era 1996», ha dicho. Eso sí, ha recordado una curiosa anécdota que ocurrió tiempo después y que fue una ‘metedura de pata’ por parte de ella: «Resulta que yo me estaba maquillando para el Tomate un día y me dicen, ‘recuerdos de Letizia’… y digo ‘quién es’…y me dicen, ‘tu compañera del máster, que presenta informativos’. «Yo entonces contesté que no me acordaba, que solo solo veía Telecinco y no le devolví el saludo», ha contado Carmen, que ha revelado que al poco la llamaron para decirle que se iba a casar y que iba a ser Reina. «Sabes, quedé fatal, perdóname, doña Letizia…», ha recordado Carmen Alcayde.