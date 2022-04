Carlota Corredera reaparece para apoyar a Belén Esteban

Belén Esteban se encuentra en un gran momento profesional. La de Paracuellos no solo forma parte del grupo de colaboradores de Sálvame, sino que ha ampliado su curriculum profesional y se ha convertido en una empresaria de éxito. El pasado año lanzaba Sabores de la Esteban, su propia marca de alimentos que ahora mismo se encuentra en plena promoción. Este viernes la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique ha organizado un evento en Madrid para presentar los nuevos productos. No ha estado sola en este día tan especial para ella, su marido, Miguel Marcos no se ha separado de su lado, mostrado el orgullo que siente por Esteban.

Quien tampoco se ha querido perder esta especial ocasión ha sido Carlota Corredera. La presentadora ha reaparecido para apoyar a su amiga tras terminar su permanencia en Sálvame. Carlota ha posado ante los medios de comunicación muy sonriente con una blusa fucsia, blazer blanca con hombreras, unos tejanos y unos salones. Con este gesto confirma el buen vínculo que ha creado con Belén tras trabajar en el mis set durante tantos años.

La autora del libro Hablemos de nosotras terminó su etapa en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez hace unos días. Sin embargo, se embarcará en otro proyecto de la cadena. Un hecho que ha pillado por sorpresa a la audiencia del programa. En su despedida, la gallega se emocionó al recordar las tardes que había pasado con sus compañeros. La producción del espacio quiso homenajearla y le regalaron un vídeo cargado de momentos que se remontaron al 1 de septiembre de 2014, cuando la presentadora tomaba por primera vez las riendas de las tardes de Telecinco. «Estoy bien, un poco triste porque dejo esta silla después de tantos años, pero también con ganas de cambiar y de otras historias», dijo Corredera.

Por otro lado, Belén Esteban ha mostrado toda su “emoción” ante la nueva línea de productos que ha presentado. “Han venido familiares míos que nunca habían venido y que son súper anónimos y me ha hecho mucha ilusión”, ha indicado. Después, ha dicho que espera que estos nuevos productos gusten igual que los anteriores. “Hemos hecho mucho trabajo y mucho esfuerzo y yo lo que quiero es que me separen en Belén televisiva como empresaria”, ha añadido con una sonrisa.

Sobre si ha pensado en dejar en algún momento su programa para dedicarse al mundo empresarial, Belén ha respondido que «no». «Siempre me tendrán en las buenas y en las malas», ha explicado. «Claro que hay días que digo ‘uy lo voy a dejar’, pero luego en casa me agobio. Además, mi familia me respeta muchísimo», ha terminado diciendo. Esta es, sin duda, una nueva aventura de negocios que la de Paracuellos afronta con mucha ilusión.