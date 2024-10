Carlos III y la reina Camila aterrizan en Australia y comienzan su gira más importante

Hace seis meses la familia real británica atravesó un momento muy complicado. Carlos III se sometió a una operación de próstata y después anunció que padecía cáncer. Al poco tiempo fue la princesa Kate Middleton la que comunicó la misma noticia. Esta terrible coincidencia provocó un vacío en la Corona, pero después de la tempestad siempre llega la calma y parece que la tormenta es cosa del pasado.

El rey Carlos anunció que iba a emprender una gira por el Pacífico Sur. Va a visitar Australia y Samoa acompañado de su mujer, la reina Camila. El matrimonio real ha aterrizado en Sídney para dar comienzo a su gira más importante, la primera que harán desde que ascendieron al trono, un acontecimiento fechado en septiembre de 2022.

La reina Camila en Australia. (Foto: Gtres)

Los portavoces de Carlos y Camila han publicado un mensaje en sus redes sociales. «Antes de nuestra primera visita a Australia como reyes, estamos ansiosos por regresar a este hermoso país para celebrar las culturas y comunidades extraordinariamente ricas que lo hacen tan especial. ¡Nos vemos allí!». Poco después han llegado a Australia, donde les han recibido con los brazos abiertos.

La lluvia ha marcado la jornada

Los reyes Carlos y Camila no han podido tener una bienvenida más calurosa, a pesar de las malas temperaturas. Han llegado mientras estaba lloviendo, de hecho han bajado del avión con un paraguas. Sus Majestades estaban muy sonrientes y enseguida se han encontrado con la comitiva que le estaba esperando. Entre el grupo que había en el aeropuerto se encontraba el Primer Ministro, Anthony Albanese.

El rey Carlos en Australia. (Foto. Gtres)

Después de los saludos protocolarios, le han entregado a la reina un ramo de flores. El que ha tenido el detalle ha sido un niño cuyo sueño era conocer en persona a los monarcas de Inglaterra. Justo después de este momento han puesto rumbo a Admiralty House, la residencia del Gobernador General de Sídney. Será aquí donde pernocten durante el tiempo que pasen en la ciudad.

Hay que tener en cuenta un dato importante. Carlos III está atravesando una situación muy concreta en lo que a salud se refiere, por eso su agenda debe tener espacios libres. Nada más llegar a Admiralty House han tomado un té con el Primer Ministro y después se han retirado a descansar.

Un espectáculo de luces

Espectáculo de imágenes en La Ópera de Sídney. (Foto: Gtres)

El monarca británico está dispuesto a conquistar Australia y Samoa, tanto es así que lleva mucho tiempo preparando esta gira. Su ritmo no es el mismo, pero The Mirror sostiene que Carlos III es «adicto al trabajo» y que no puede estarse de brazos cruzados, por eso ha emprendido esta aventura.

La gira no ha hecho nada más que comenzar, pero ya puede considerarse todo un éxito. Australia ha recibido a los reyes de Inglaterra por todo lo alto. Les han dado la bienvenida haciendo un espectáculo de lunes en la Ópera de Sídney. Allí han proyectado un vídeo de cuatro minutos que recogía los momentos más importantes en la vida de Carlos III, incluso han puesto imágenes de un viaje que realizó cuando todavía era príncipe de Gales.

En el otro lado de la historia se encuentra el príncipe Guillermo, quien se ha quedado al mano durante la ausencia de su padre. El heredero también ha estado ausente una temporada porque se ha centrado en los cuidados de su mujer, pero ya está preparado para representar a la Corona.