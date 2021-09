Carlos Herrera forma parte desde hace tiempo del círculo más cercano al Rey Juan Carlos. El veterano locutor siempre ha mantenido una relación muy estrecha con el padre de Felipe VI y recientemente ha estado pasando unos días en Abu Dabi. El que fuera jefe del Estado durante casi cuarenta años lleva ya más de un año instalado en el emirato y, por ahora, no hay visos de que vaya a volver.

En una reciente entrevista, el comunicador confirmaba los detalles de este encuentro con don Juan Carlos. Según apuntaba, había tenido la oportunidad de disfrutar de un almuerzo en uno de los restaurantes más conocidos de Abu Dabi, en un exclusivo hotel: “ha sido una comida muy agradable, hemos pasado un buen rato”, decía.

Ya de vuelta de sus vacaciones, Herrera ha sido galardonado por el Club de Prensa Internacional con el premio a la trayectoria profesional, un reconocimiento que recibe con orgullo y mucho entusiasmo: “el Premio a la trayectoria más o menos te están diciendo que te repites mucho y que llevas mucho tiempo, pero los premios es mejor que te los den a que no te los den y además si te los libra gente de orden como esta, pues mejor”, ha bromeado el andaluz.

El locutor ha relatado algunos detalles más de su encuentro con el Rey Juan Carlos este verano: “estuve muy poco rato con él porque fue una comida colectiva de amigos, de los cuales conocía a unos y otros no, pero yo le vi muy bien. Tiene las dificultades para caminar que ha tenido siempre, pero del estado de salud yo le vi radiante, espléndido, aunque con la dificultad locomotriz, que esa es una dificultad que ha tenido siempre, pero bueno, que supera muy bien”, ha explicado.

Carlos Herrera ha comentado que no hablaron de la posibilidad de que vuelva a España, aunque él piensa que es algo que le apetece: “la comida tampoco lo propiciaba. Esto es una interpretación mía, yo creo que sí, que quién no quiere volver a su país, aunque sea de visita. Yo estoy plenamente convencido de eso y también estoy plenamente convencido de que algún día lo hará”, ha recalcado.

Justo este fin de semana se celebran las regatas de Sanxenxo, una de las citas más importantes para don Juan Carlos, que probablemente echa de menos: “ya te digo, a mí no me lo dijo porque no era ni el marco, ni el lugar, pero yo entiendo que sí”, ha comentado el comunicador.

En alguna ocasión se ha dicho que el padre de Felipe VI podría aburrirse en Abu Dabi, algo que el locutor no descarta: “Abu Dabi es un país apasionante para entenderlo, desde el punto de vista de haber transformado en 60 años un desierto en una punta tecnológica de desarrollo como es ahora mismo el emirato. En Abu Dabi el petróleo solo significa el 30% de su PIB, para que nos hagamos una idea. Hay cosas que han hecho muy bien y a partir de ahí merece la pena conocerlo, divertido no es eh…”, ha resaltado.

Herrera acaba de iniciar una nueva temporada de su programa, que ha comenzado por todo lo alto con una entrevista al Papa: “muy cordial, muy agradable, próxima, cálida, como por otra parte no parece extraño que pueda ser tratándose de un personaje como Francisco. Con mucho agrado, el haber rezado un Ave María con el Papa siempre da una cierta garantía de indulgencia”, ha recalcado.

A pesar de que estudió Medicina, muy pronto tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la comunicación: “no estudié periodismo, yo estudié la carrera de Medicina, carrera que hice… En primero de Medicina yo ya sabía que me iba a dedicar a la radio. La radio es algo más que periodismo, es periodismo, pero es una esencia más, es decir, no es solo enterarse de las cosas que pasan, tamizarlas y contarlas, es también realizar con el sonido una suerte de película continuada, entonces una cosa me llevó a la otra y lo llevo con mucha dignidad”, ha explicado.

Aunque no tiene intención de retirarse por el momento, tiene ya un digno sucesor en su hijo: “mi hijo ha llegado a la radio por agotamiento porque ha vivido la radio desde siempre y él con mucha modestia y mucha humildad ha empezado a hacer cosas. Él tiene su trabajo y su vida paralela al mundo de la radio, pero el mundo de la radio llena mucho y hace muy feliz al que lo hace, te da mucha satisfacción saber que hay alguien que te ha escuchado y se ha emocionado, o se ha irritado, o ha movido su química con lo que le has contado, eso tiene mucho valor”, ha explicado.