Carlo Costanzia se blinda ante las noticias que acorralan a sus hermanos

El nombre de Carlo Costanzia no deja de acaparar distintos titulares. Ahora, se encuentra en la primera plana mediática debido a la situación actual en la que se encuentran sus hermanos, Pietro y Rocco, quienes continúan encarcelados por presuntamente intentar asesinar a otro joven italiano por celos. El suceso ocurrió el pasado mes de marzo en el barrio turinés de Mirafiori. Desde entonces, ambos han sido privados de libertad.

Tras varias declaraciones de los detenidos, la situación se ha complicado, a razón de los últimos acontecimientos surgidos en la causa penal abierta contra ellos. Las principales novedades las arroja el Tribunal de Revisión italiano. El órgano judicial ha podido probar que el ataque a O.B fue «una emboscada» y que estaba premeditado. Tras conocerse este último dato se ha producido la reaparición de Carlo Costanzia.

Carlo Costanzia paseando. (Foto: Gtres)

La actitud de Carlo Costanzia

El hijo de Mar Flores ha optado por la misma fórmula de siempre y, es que guarda silencio en todo a lo relacionado con su vida personal. Lejos de dar su versión de los hechos u opinión, el actor se ha mostrado discreto evitando responder a las preguntas de los medios de comunicación, confirmando así su eterno blindaje en cuanto a la esfera pública se refiere.

Carlo Costanzia, con sus hermanos Rocco y Pietro . (Foto: Redes Sociales)

La situación de Pietro y Rocco

Pietro fue detenido por agredir a un conocido con un machete. El golpe que le asestó fue tan grave que a la víctima le han tenido que amputar una pierna. Al cabo de pocos días, su hermano, Rocco, era detenido como cómplice porque conducía la moto en la que iban ambos en busca de su objetivo.

Rocco Costanzia había solicitado la libertad provisional a la espera del juicio, alegando que no conocía las intenciones de su hermano Pietro. Una versión que los tribunales han tumbado al considerar que no podía ignorar el gran tamaño del arma empleada para cometer el crimen, un machete de entre 40 y 60 centímetros de largo, dado que era imposible esconderlo bajo la chaqueta. Por otro lado, hay que destacar que la Policía no ha logrado encontrar el arma homicida.

Carlo Costanzia en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Al margen de este episodio judicial en el que se encuentran sus hermanos, Carlo Costanzia también vive su particular situación y, es que el pasado mes de junio se conoció que el actor había sido condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa continuado. Tras la sentencia, el hijo de Mar Flores cumple condena en el centro de inserción social Josefina Aldecoa, perteneciente al complejo penitenciario de Navalcarnero, en Madrid.

Su situación legal tras la condena le obliga a tener que pernoctar en un CIS, que es un establecimiento penitenciario para usuarios que cumplen sus penas en régimen abierto. Asimismo no duerme en una celda, sino en una habitación. Según explicaron a Semana desde el propio centro, sus usuarios hacen vida normal y solamente acuden al centro para dormir por la noche. «Las personas que tienen el tercer grado solamente vienen a dormir», detallan.