Carla Vigo, sobrina de Letizia, víctima de un robo en el metro de Madrid

Carla Vigo ha vivido un complicado suceso en pleno centro de Madrid. La joven ha sido víctima de un atraco en la estación de metro Iglesia donde fue asaltada por un hombre mientras caminaba tranquilamente por el andén. Así lo ha contado el periodista Javier de Hoyos desde el plató del programa Ni que fuéramos, el cual asegura que la sobrina de la Reina Letizia no está pasando por su mejor momento: «El susto que tiene es gigante», decía.

«Sale del andén tranquila cuando de pronto un hombre vestido de negro y tapado con una gorra le empieza a perseguir. Cuando está subiendo las escaleras le empuja, le agarra su bolso y su móvil. Lo único que se lleva es el móvil y sale corriendo», relataba el comunicador. Tal y como ha contado, Carla se quedó completamente en shock tras lo ocurrido y tuvo que ser atendida por los ciudadanos que presenciaron el episodio hasta que llegó la Policía al lugar.

Más allá de la información aportada por el colaborador del espacio del Canal Quickie, el programa presentado por María Patiño también se puso en contacto con uno de los testigos del robo: «Ella estaba súper nerviosa, como gritando, llorando. Estaba muy nerviosa por la situación. Solo decía: ‘Me quería robar’. Todo el mundo se ha parado para ayudarla, para que se tranquilizara», explicaba.

Por otro lado, tras ponerse en contacto con la víctima, Javier de Hoyos ha comentado que se encuentra «aterrada» y con miedo de salir a la calle. Además, como no podía ser de otra manera, Carla ha aprovechado su conversación con el periodista para transmitirle el agradecimiento que siente hacia todas las personas que no dudaron en ayudarla. Quiso hacer especial mención a un hombre que salió corriendo detrás del ladrón para recuperar el móvil que le habían robado, al cual le define como un auténtico «héroe».

Los colaboradores del programa quedaron sorprendidos ante el relato y apuntaron que les llamó la atención que el ladrón se llevara tan solo el teléfono móvil de la joven, en vez del bolso entero. Este dato generó ciertas especulaciones que señalaban que podría tratarse de una persona que sabía perfectamente la identidad de Carla y sus lazos familiares con la Casa Real, queriendo así alguna información en concreto que podría encontrarse en el dispositivo. Y es que la propia Carla aseguró a Javier de Hoyos que sentía que la seguían desde que salió de su casa, algo que hizo sospechar aún más a los tertulianos: «Te pueden robar, pero que te sigan… puede ser alguien que esté obsesionado con ella», opinaba Kiko Hernández.

Su entrevista más desgarradora

Este episodio ha sucedido tan solo unos meses después de que Carla consiguiera saltar a la prensa británica por unas de las declaraciones más tristes de su vida. Y es que cabe recordar que la entrevista que concedió a la revista Lecturas dejó a un lado su característico hermetismo para hablar, por primera vez, sobre la muerte de su madre, Erika Ortiz: «No me dijeron cómo había muerto, eso fue otro trastorno. Me enteré mucho tiempo después, con 12 años. No pude ir al funeral. Los adultos decidieron pensar que era lo mejor para mí y lo entiendo», sentenciaba.