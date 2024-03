Carla Vigo salta a la prensa británica por el episodio más triste de su vida

Carla Vigo ha acaparado la atención de los medios internacionales. Y lo ha hecho con motivo de la entrevista que ha concedido recientemente y en la que se ha sincerado, como nunca antes lo había hecho, sobre la muerte de su madre y los posteriores problemas psicológicos con los que ha tenido que lidiar. Ha sido un tabloide inglés el encargado de hacerse eco de las palabras de la sobrina de la Reina Letizia más allá de las fronteras de nuestro país, dedicándole expresamente un artículo al episodio más triste de su vida: la pérdida repentina de su progenitora.

Carla Vigo, en los premios Mujer Fearless 2023 en Madrid./ Gtres

De esta manera, la joven de 23 años se ha posicionado como una de las protagonistas de las últimas noticias internacionales gracias a las desgarradoras declaraciones que ofreció a una conocida revista de nuestro país. «Me hubiese gustado despedirme de mi madre. Hasta los 22 años no lo hice. Me aferraba a ella. Son muchos años sin poder hacer el luto», expresaba en la entrevista mencionada.

Daily Mail, el periódico que ha publicado parte de las palabras de la sobrina de doña Letizia, ha aprovechado su artículo para hacer un pequeño perfil de sus lazos familiares con la monarquía española y su trayectoria como actriz sobre las tablas de los teatros. Por otro lado, también ha recordado su papel como dama de honor en la boda del Rey Felipe VI y su tía, la Reina Letizia, adjuntando incluso una fotografía del histórico enlace matrimonial.

Carla Vigo, durante un evento en Madrid./ Gtres

El hecho de que Carla Vigo haya llamado la atención del periódico británico mencionado hace que su perfil sea más conocido fuera de España, algo que puede desencadenar en un aumento de popularidad pese a la discreción con la que, en la mayoría de las ocasiones, ha intentado tratar su faceta más privada de cara al foco mediático.

Su entrevista más profunda

Las declaraciones de las que se ha hecho eco el Daily Mail son las ofrecidas por Carla a la revista Lecturas. Dejando a un lado el hermetismo del que normalmente intenta hacer gala, la sobrina de la esposa del Monarca habló del momento en el que su madre, Erika Órtiz, falleció: «No me dijeron cómo había muerto, eso fue otro trastorno. Me enteré mucho tiempo después, con 12 años. No pude ir al funeral. Los adultos decidieron pensar que era lo mejor para mí, y lo entiendo», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Cuando asimiló todo lo ocurrido, Carla confesó que se sintió «abandonada» al entender que su madre «tenía una enfermedad». A día de hoy, tener conocimiento de la muerte de Erika le ha generado cierto miedo, ya que, de acuerdo con sus palabras, «no quiere que le pase lo mismo». A los 14 años comenzó otra de las etapas más difíciles de su vida tras sufrir problemas con la alimentación: «Fue cuando empecé a mirarme al espejo y a odiarme. No me quería», aseguraba.