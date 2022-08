Carla Vigo se pronuncia sobre su relación con la Reina Letizia

Carla Vigo retoma su carrera artística de la mano del que ha sido uno de sus grandes defensores, Rafael Amargo. El próximo 4 de agosto, el bailarín estrena su nueva obra The Beautiful Dream of Life en el Teatro Marquina de Madrid. Una obra que, al igual que ocurrió con Yerma, va a contar con la participación de la sobrina de la Reina Letizia. La joven, que atraviesa uno de sus mejores momentos, o ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres a las que ha revelado algunos detalles de su vida y de su relación con doña Letizia.

Sonriente y tranquila, Carla ha reconocido que se encuentra muy bien en estos momentos y ha dicho que está encantada de poder volver a trabajar con Rafael Amargo: “Voy despacio, porque acabo de empezar, pero bien. Me encantó estar en Yerma, y ahora estoy en la nueva obra”, ha dicho la sobrina de doña Letizia, que tiene previsto continuar con esta faceta.

Carla reconoce que llegar hasta aquí no ha sido fácil, a pesar de que hay muchas personas que apuntan que podría haber sido una ventaja ser sobrina de la Reina: “Mucha gente dice que lo tengo más fácil, pero es al revés, porque la gente pone más trabas, porque dice tú estás ahí porque eres quién eres. Yo estoy aquí por mi trabajo, porque llevo toda la vida. La primera vez que me subí a un escenario tenía dos años. No tenía nada que ver”, ha reconocido Carla, que mantiene que se ha sentido muy juzgada, aunque ahora ya no le afectan tanto las críticas. “A veces sí, a veces no. A lo mejor me pillas en un buen día, qué esté muy bien anímicamente, pues me da igual, pero si estoy más de bajón…”, ha comentado.

De hecho, recientemente tuvo que acudir al hospital por un ataque de ansiedad, algo que, afortunadamente, ha quedado en un susto: “Sí, sí, ya estoy bien. A ver, es que en verdad yo fui al hospital porque me encontraba mal de la tripa y no me atendían y no me decía nada y ya en el mismo hospital, pues me empezó a entrar un ataque de ansiedad”, ha recalcado la actriz.

Carla insiste en que es importante dar visibilidad a todo lo que tenga que ver con la Salud Mental: “Claro que es algo normal y de hecho a mí, por ejemplo, me pasa muchas veces. Y la gente que siente esos ataques, que sepa que ahora mismo pasa mucho, sobre todo después de la pandemia y eso pues pasa muchísimo. La Salud Mental es muy importante y hay que tratarla, y si te da un ataque de ansiedad y no sabes cómo tratarlo, piensa que no va a pasar nada, que siempre va a haber alguien que te ayude”, ha dicho Carla, que reconoce que ella tiene ayuda.

A nivel personal, Carla asegura que está muy bien, especialmente con su novio, aunque no tiene previsto disfrutar de vacaciones ya que están ambos trabajando, aunque espera que en el futuro sí puedan hacerlo. A pesar de que la joven es muy discreta con todo lo que tiene que ver con doña Letizia, Carla ha dicho que la relación con ella y con sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Solamente ha dicho que ambas son muy graciosas y que se lleva igual de bien con las dos.