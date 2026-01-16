Carla Goyanes ha aparecido en redes sociales para responder a una difícil pregunta sobre el fallecimiento de su hermana Caritina. El verano del 2024 marcó la vida de este conocido clan. Con tan solo dos semanas de diferencia, perdía la vida Carlos Goyanes y posteriormente su hija Cari, lo que dejó un dolor indescriptible entre sus seres queridos, pero también un importante legado. Ahora Carla ha dado un paso al frente para desvelar en qué se ha aferrado este último año y medio para dar su mejor versión pese al fallecimiento de su padre y de su hermana.

El mantra de Carla Goyanes tras las pérdidas familiares

Desde que fallecieran el empresario y la fundadora de Sixsens, Carla Goyanes nunca ha tenido problema a la hora de abrir su corazón para hablar sobre las pérdidas familiares. Más allá de encontrar en sus hijos, en su marido Jorge Benguría, en su madre o en la fe pilares en los que sostenerse, ahora ha desvelado a sus más de cien mil seguidores el secreto para seguir adelante.

Cari Lapique y Carla Goyanes. (Foto: Gtres)

«Algunos me preguntáis cómo hago para salir adelante con una sonrisa. He encontrado algo que lo explica perfectamente», ha comenzado diciendo. Pese a que la herida sigue escociendo y continúa atravesando el duelo por la repentina muerte de su padre y su hermana en cuestión de días, la hija de Cari Lapique ha desvelado que la clave ha sido «centrarse en quienes siguen junto a ella».

Carla Goyanes y Cari Lapique en una fiesta en Marbella. (Foto: Gtres)

Para que sus seguidores pudieran comprenderla aún más -así como sus ganas de seguir viviendo con la mejor de sus sonrisas-, ha citado una frase de la serie The Good Doctor con la que ha reflejado sus emociones: «Seguir adelante es un acto de amor hacia quienes caminan a nuestro lado. Las personas que permanecen también necesitan nuestra presencia, nuestra sonrisa imperfecta, nuestra fuerza incluso cuando tiembla. Ellas nos recuerdan que la vida continúa pidiendo ser vivida, aunque haya cicatrices».

El mensaje de Carla Goyanes en sus redes sociales sobre el duelo. (Foto: Redes Sociales)

Pocos meses después de la triste pérdida de Carlos Goyanes y Caritina, madre e hija decidieron regresar al trabajo lo antes posible. De hecho, Carla recuerda que, tras el fallecimiento de su padre, fue su hermana precisamente la que le dijo que la vuelta a la rutina le ayudaría a mantener la mente ocupada y, por ende, seguir adelante. «La vuelta al trabajo me iba a hacer llevar mejor lo de nuestro padre y es cierto. Mantiene la mente ocupada en otra cosa. La vida sigue y hay que seguir cumpliendo con los compromisos profesionales por responsabilidad, pero también como terapia para avanzar», fue el sabio consejo que le dio la CEO de Sixsens sin imaginar que, tan solo 19 días después, perdería la vida.