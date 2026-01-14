La polémica está servida en los tablaos de flamenco. Miguel Flores Jerez, más conocido en la industria como Capullo de Jerez, ha criticado y mucho los artistas que en la actualidad cantan el género musical al que se ha dedicado toda la vida procedente del sur de España. Unas palabras que han desatado el enfado de Sergio Ramos -entre otros artistas-, al que le ha mencionado en el conocido batmowli.

Las polémicas declaraciones del Capullo de Jerez

A medida que pasa el tiempo -al igual que ocurre en otros géneros musicales-, el flamenco se ha adaptado a las nuevas generaciones -y viceversa-. Esta vertiente más pura, la de toda la vida, la que defendieron Paco de Lucía o Camarón de la Isla -a los que el Capullo los definió como unos genios y referentes-, se mantiene mientras llegan otros intérpretes como Omar Montes, Sergio Ramos, India Martínez o Niña Pastori le han dado un giro a su sonido tradicional.

Un giro que parece molestar y mucho al Capullo de Jerez que ha reabierto un debate sobre el intrusismo en el flamenco más puro. Para el intérprete de Sólo por tus besos, hay programas de televisión como -La isla de las tentaciones- que los considera que están haciendo un daño irreparable al género musical al que se ha dedicado toda su vida.

Sin embargo, y tras hacer toda una declaración de intenciones e dar inclusive nombres y apellidos, ha sido uno de los grandes afectados por sus palabras el que ha decidido dar un paso adelante para responderle en nombre de sus compañeros.

Sergio Ramos responde a los ataques

El último día del verano -para muchos-, Sergio Ramos sacó a la luz Cibeles, su primera canción en solitario. De esta manera, el ex capitán del Real Madrid -el club al que le dedicaba este single- hacía su inmersión en la industria musical. Aunque el futbolista en muchas ocasiones -y en muchas celebraciones- ha sacado su guitarra para animar y deleitar con su voz, fue a finales de agosto del pasado año cuando decidió profesionalizar su carrera como músico. Una canción que ha llegado hasta los oídos del Capullo de Jerez, que comentó que le parecía casi deleznable que al marido de Pilar Rubio se le reconociera como artista.

Por ello, y días después de su polémica entrevista, el de Camas ha roto su silencio en redes sociales para contestar al cantaor de flamenco y salir en defensa del resto de sus compañeros de gremio. «Valiente pamplina e impresentable estás hecho, Capullín de Jerez. Menos mal que el flamenco no lo representa gente como tú. La próxima vez límpiate la boca bien para hablar de esos pedazos de artistas como Rocío Jurado, Niña Pastori, Andy y Lucas, Canelita, Omar Montes, Perikin, etc. Mala baba tienes, fenómeno». Finalmente, Omar Montes -a raíz del comentario de Ramos- también ha dado su punto de vista. «Nos ha puesto finos a todos -dice entre risas-, qué cabrón».