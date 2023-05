«Página no encontrada». Esta es la frase que aparece cuando se quiere buscar el perfil de Instargam de Camilo Blanes. Este movimiento por parte del hijo de Camilo Sesto ha generado un gran revuelo en el universo 2.0, ya que se ha producido tan solo unas horas después de que publicara una serie de fotografías con las que confirma que no está en su mejor momento personal.

En una de las imágenes aparece mirando al objetivo de la cámara con una peluca roja y una especie de bañador con cuello halter mostrando también su parte trasera al descubierto. Pero eso no ha sido todo, porque en otra estampa aparece con la mirada perdida en el salón de su casa.

Siguiendo con el carrusel de fotografías, una de la más llamativas es en la que aparece completamente desdentado, sonriendo, también con la mirada perdida. Sin duda, con este tipo de contenido que lleva publicando días, Camilo Blanes confirma que está atravesando un complicado periodo en lo que a su salud mental se refiere. Sin ir más lejos, hace unos días, el entorno cercano a Camilo Blanes habló con Semana sobre el estado de la vivienda. «El interior de esa casa es ahora un poblado indio. Un lugar que ha sido saqueado y devastado. Allí solo hay destrucción y caos», explicaron.

El domingo, 23 de abril, fue cuando la actitud de Camilo Blanes no pasó desapercibida. Y eso no es todo porque en los últimos tiempos ha tenido que hacer frente a situaciones difíciles de salud. De hecho, ha sufrido varios revés que fueron desde su ingreso en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en Majadahonda, a causa de una grave neumonía en noviembre de 2021 hasta otro complicado capítulo de su vida por el que tuvo que que ser trasladado en helicóptero al hospital para volver a ser hospitalizado.

Aunque en un primer momento, su madre, Lourdes Ornelas no quiso hacer saltar las alarmas, después tuvo un intercambio de palabras con Aurelio Manzano, a quien transmitió su preocupación. «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», explicó Ornelas, que aseguró que es imposible comunicarse con él. «Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho», sentenció, preocupada.

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre qué es lo que realmente le está ocurriendo a Camilo Blanes. Tampoco ha trascendido el verdadero motivo por el que ha abandonado las redes, pero tirando refrán español, en esta ocasión, «una imagen vale más que mil palabras».