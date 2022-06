El emotivo deseo de Camilo a Shakira en su peor momento personal

En un intento por tomar contacto con sus seguidores de todos los rincones del planeta, Camilo ha viajado hasta España para dar pistoletazo de salida a su gira De Adentro Pa Afuera Tour. Un momento de lo más especial para él por el que se convirtió en protagonista del último programa de El Hormiguero, para posteriormente llevar a cabo una entrevista en la que ha hablado largo y tendido sobre su carrera, y también sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, como es el de Shakira y su reciente separación.

Teniendo en cuenta que el cantante guarda una muy buena relación con la colombiana por compartir profesión y tierra natal, ha querido desearle mucho ánimo para recuperar el ánimo que supone la ruptura lo antes posible: “Yo la quiero mucho a Shakira, la admiro profundamente y la tengo mucho cariño. Espero que ella esté bien y que estén viviendo este proceso de una manera sana. Cualquier noticia de algo que se rompe, sobre todo cuando es gente que alguien quiere, son noticias complicadas”, sentenciaba, intentando quitar hierro al asunto y que los periodistas no le preguntaran más al respecto, centrando su intervención únicamente en el tema laboral.

En esta ocasión, el intérprete de Favorito ha tenido oportunidad de cumplir un sueño al poder colaborar con Alejandro Sanz en NASA: “Siento una gran admiración por él, es gran amigo de mi suegro y de Evaluna desde que era pequeña. Hablamos de lo que soñamos, fue a mi concierto en Madrid y ahí nació la idea de hacer juntos una canción. Empezamos a soñar y cultivamos una amistad. Yo le quiero mucho, en poco tiempo se hizo una persona muy cercana a mí, y lo admiro y lo quiero. Esta canción nace de esa profunda admiración”, comentaba, visiblemente emocionado y haciendo, además, hincapié en la idea de trabajar con otros cantantes españoles a largo plazo: “Soy fanático de un cúmulo de artistas españoles y de la música de España y su diversidad. No me alcanza la vida para lograr colaborar con toda la gente que quiero, he tenido oportunidad de colaborar con varios. Tenía el sueño de colaborar con Alejandro Sanz, también he podido hacerlo con Dani Martín y con Pablo Alborán. Todavía no me lo creo, tengo esa ilusión», zanjaba.

En lo que al terreno personal se refiere, Camilo puede presumir de contar con el apoyo de su gran compañera de vida, Evaluna Montaner. De hecho, fue a comienzos del pasado mes de abril cuando el artista y su pareja se convirtieron en padres de Índigo, poniendo así el broche de oro a una relación que parece ir viento en popa pese al paso del tiempo. Algo de lo que él está muy contento, y así lo demuestra cada vez que tiene oportunidad: “Me enfoqué en el amor para mi bebé. Estoy aprendiendo todos los días (…) Estoy muy enamorado de Evaluna, y todo lo lindo que veo en Índigo se me parece a Evaluna. Índigo es una foto exacta de Evaluna, sonríen igual…”, sentenciaba, presumiendo así de pareja y de vida.