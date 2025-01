Bruce Willis reaparece para agradecer el servicio de los agentes de Los Ángeles durante los incendios

Fue en el año 2022 cuando Bruce Willis tomó la decisión de retirarse de su carrera cinematográfica tras ser diagnosticado de afasia, un trastorno del lenguaje. Tan solo un año después, la familia reveló que dicha enfermedad había evolucionado en demencia frontotemporal, un problema de salud que afecta principalmente al lóbulo frontal y al temporal del cerebro. Desde entonces, sus apariciones frente a los focos han sido prácticamente nulas, pero con motivo de los devastadores incendios producidos recientemente en Los Ángeles, el actor no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente la labor de los agentes durante la catástrofe.

Ha sido su mujer, Emma Heming, la encargada de publicar en la red un emotivo vídeo en blanco y negro donde muestra a su marido después de mucho tiempo. En ellas, Bruce aparece junto a un agente de policía al que no duda en expresar su máxima admiración por sus servicios aportados en estos delicados momentos. «Cada vez que se cruza con un socorrista, Bruce no se pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un gracias por su servicio. Ayer no fue diferente. Esto me llena el corazón», explica la mencionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

En los pocos datos que han trascendido acerca del problema de salud que padece, sus hijas han mencionado, en más de una ocasión, que Willis tiene cada vez más problemas para comunicarse verbalmente. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el actor no ha tenido reparo en acercarse a hablar con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Los Ángeles, encargados de hacer frente a los desoladores incendios de la zona.

Como no podía ser de otra manera, el post publicado por Emma Heming no tardó en llenarse de comentarios muy positivos por parte del usuario al ver el buen aspecto del actor: «Nadie nunca será tan genial como Bruce Willis», «Siempre amable y siempre agradecido», «Eres único en nuestra especie», «Estoy tan contenta de ver que todavía tiene esa sonrisa en la cara», «Él es así y eso nunca desaparece. Su corazón y su alma», «Me hizo muy feliz verlo tan contento», escribían alguno de los internautas.

Bruce Willis en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Los VIPS, completamente consternados con los incendios de Los Ángeles

Más allá de Bruce Willis, numerosos rostros conocidos han expresado su malestar con lo sucedido en Los Ángeles. Las cifras de personas evacuadas son bastante altas, sin olvidarnos de los 25 muertos que hay contabilizados a día de hoy. Muchos famosos forman parte de la lista de afectados por lo ocurrido. De hecho, algunos de ellos han vivido en primera persona estas devastadoras consecuencias, como es el caso de Paris Hilton, Billy Crystal, Ben Affleck, Tom Hanks, Jennifer Aniston, entre otros muchos.