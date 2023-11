El bonito momento en directo en el que Patricia Pardo ha notado a su bebé

Patricia Pardo no puede ocultar su felicidad. La presentadora está radiante y, pese a que se encuentra en la recta final de su embarazo, continúa cada día al pie del cañón en las mañanas de Telecinco junto a Joaquín Prat. Han sido varias las ocasiones en las que la periodista se ha pronunciado en Vamos a ver sobre el hijo que está a punto de tener junto a Christian Gálvez, pero hoy protagonizaba un emotivo momento al notar al bebé en su vientre en pleno directo.

Patricia Pardo acaricia su tripa al notar a su bebé / Gtres

Aunque ella pensaba que este gesto había pasado desapercibido por sus compañeros, Miguel Ángel Gaona sorprendía a Patricia comentando lo activo que era el pequeño. «En esta mesa somos seis, y este niño está moviéndose todo el rato», decía el colaborador, dejando sin palabras a la futura mamá. «¿Te has dado cuenta de eso?», le preguntaba impresionada. «Sí, lo digo porque los telespectadores no lo verán en casa, pero está dando unas patadas… vamos, que va a salir corriendo en cualquier momento», bromeaba Gaona.

Ante este comentario, Patricia le daba la razón al colaborador acariciando su tripa. «Será por lo bien que dormimos por las noches», espetaba antes de seguir con el tema de actualidad que estaban tratando en ese momento. Lo cierto es que la presentadora ya se encuentra a pocas semanas de dar a luz. Así lo revelaba ella misma el pasado 3 de noviembre en el programa, confirmando que en ese momento estaba «de siete meses y medio».

Patricia Pardo junto a Christian Gálvez / Gtres

Aprovechando que la mujer de Christian Gálvez hablaba sobre un tema tan personal, Joaquín Prat le preguntaba por el nombre que habían escogido para el bebé, que es niño. «Tenemos varias opciones, pero hasta que no le veamos la carita…», destacaba. En ese momento, el pequeño volvía a hacerse notar en el vientre de su madre. «Se está moviendo ahora un montón», reconocía Patricia, que aseguraba que, «sin ánimo de herir las sensibilidades de nadie», «no hay nada más bonito que el milagro de la vida y tener un bebé dentro».

El buen momento personal y profesional de Patricia Pardo y Christian Gálvez

Este será para Patricia Pardo su tercer hijo, y el primero que tenga en común con Christian Gálvez, con el que se casó en secreto el año pasado. Así mismo lo revelaban los protagonistas este verano, anunciando también la llegada del bebé. El pequeño se convertirá en el hermano menor de Aurora y Sofía, las hijas que la periodista tuvo con su primer esposo, el policía Francisco Márquez. Para Gálvez, este retoño será su primer hijo.

El presentador se encuentra también muy contento por su futura paternidad. Además, en el plano profesional conocíamos hace unos días que Christian Gálvez está a punto de estrenar su nuevo proyecto televisivo en Mediaset. Hace solo unas semanas, el madrileño grabó el piloto de Who Knew, un concurso de cultura general que Telecinco está planteando emitir a mediodía para enfrentarse a formatos como La ruleta de la suerte. Aunque no se ha confirmado todavía la fecha de estreno ni la franja horaria definitiva, lo cierto es que este nuevo espacio supone una gran noticia para la carrera de Gálvez, que desde su salida de Pasapalabra no ha conseguido establecerse con ningún programa fijo en la cadena.