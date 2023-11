La razón por la que Patricia Pardo todavía no le ha puesto nombre a su nuevo hijo

Faltan menos de dos meses para que Patricia Pardo dé a luz al que será su tercer hijo, el primero en común con Christian Gálvez. La presentadora mantuvo una relación anterior y fruto de este amor nacieron dos niñas: Sofía y Aurora. Patricia se casó en 2014, pero con el paso del tiempo descubrió que iba a ser más feliz emprendiendo una aventura en solitario y en 2020 confirmó que se había separado de Francisco Márquez. Tan discreta como de costumbre, la periodista mantuvo las distancias y se negó a justificar su decisión públicamente. Por eso ha sorprendido tanto lo último que ha hecho.

Patricia Pardo presenta un programa por las mañanas. Ha estado muchos años aprendiendo de la mejor, Ana Rosa Quintana, y gracias a ella ahora tiene mucha experiencia en televisión. De esta forma, sabe dónde están los límites y se permite lujos que antes rechazaba. En las últimas horas ha dado nuevos datos sobre el bebé que está esperando junto a Christian Gálvez. A sus 40 años, Pardo está atravesando uno de los mejores momentos de su vida y quiere compartirlo con sus seguidores. Tanto es así que ha explicado el motivo por el que todavía no le ha puesto nombre a su hijo.

Patricia Pardo en su programa de Telecinco / Mediaset

Patricia ha explicado que tiene varias opciones en mente, pero de momento no se ha decantado por ninguna porque antes quiere verle «la carita». La actitud de la presentadora ha sorprendido bastante porque desde que empezó con Christian Gálvez ha sido totalmente discreta. El comunicador sí ha hablado abiertamente de su historia de amor con la gallega, pero ella prefiere mantenerse en un segundo plano.

Patricia Pardo explica qué decisión ha tomado con el nombre de su hijo

Patricia Pardo ha llegado muy lejos gracias a su sinceridad, por eso conecta también con el público. Recientemente ha confirmado que está esperando un varón y promete que todavía no ha decidido que nombre ponerle porque primero le quiere conocer. «Estoy de siete meses y medio. Tenemos varias opciones para el nombre, pero hasta que no le veamos la carita nada», ha empezado diciendo con una sonrisa.

Patricia Pardo junto a Christian Gálvez / GTRES

La periodista se ha sincerado con sus compañeros de Vamos a ver y poco a poco ha ido dando más detalles. Es la primera vez que se sincera sobre este asunto y por eso sus declaraciones están generando tanta repercusión. Joaquín Prat entiende la postura que ha adoptado su compañera. «Sabemos que es un niño, pero hasta que no le vean la cara no se van a decidir por un nombre u otro», ha comentado al respecto. Y después ha añadido: «Sin ánimo de herir las sensibilidades de nadie, pero es que no hay nada más bonito que el milagro de la vida y tener un bebé dentro».

La emoción de Patricia Pardo

Patricia Pardo en ‘El programa del verano’/ Mediaset

Patricia Pardo ha explicado que sus dos hijas están deseando que el nuevo hermanito se llame Carlos. Sin embargo, es una opción que no le termina de convencer y prefiere esperarse un tiempo antes de darle el gusto a las pequeñas. «Mis hijas quieren Carlos de toda la vida, ¡están obsesionadas con Carlos! Lo siento, hijas, pero me parece que Carlos no. No lo veo», comentó en las mañanas de Telecinco. También aprovechó la ocasión para dejar claro que Christian Gálvez estaba muy implicado e ilusionado con la noticia.

«Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo», desveló Patricia. El nacimiento del bebé de los presentadores está previsto para enero de 2024. Mientras tanto, la periodista quiere seguir trabajando porque se encuentra en perfecta forma y prefiere estar ocupada.