Blanca Suelves, invitada de honor en la fiesta del ex de Cayetana Álvarez de Toledo

A las puertas del mes de julio y con el comienzo de las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, el empresario Joaquín Güell no ha querido perder la oportunidad de organizar una pequeña reunión de amigos en su residencia de Madrid. Hasta la casa que el ex marido de Cayetana Álvarez de Toledo posee en una de las zonas más exclusivas de la capital se han trasladado algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como es el caso de Simoneta Gómez-Acebo, su hermano Beltrán con su mujer, Andrea Pascual, Ágatha Ruiz de la Prada, Lorenzo Caprile, Colate Vallejo-Nágera, Fernando Martínez de Irujo o el príncipe Konstantin de Bulgaria, entre otros.

No ha faltado tampoco Blanca Suelves, con la que se ha rumoreado que el empresario podría mantener una relación .La modelo y ex mujer de Iohannes Ossorio llegó a la casa en compañía de un amigo. Vestida con un favorecedor pantalón estampado, un top negro y blazer a tono, Blanca Suelves prefirió no hacer declaraciones a los periodistas que esperaban a las puertas de la residencia del empresario.

Blanca Suelves llegando a una fiesta en Madrid. / Gtres

Colate Vallejo-Nágera fue otro de los invitados a la velada. El hermano de la chef Samantha Vallejo-Nágera fue uno de los primeros en llegar a la casa de Joaquín Güell, al igual que el modista Lorenzo Caprile. Ambos se mostraron encantados de acudir a esta pequeña reunión de amigos y el diseñador, tal como ha podido saber este digital, no tuvo reparos en atender brevemente a los reporteros que le preguntaron por algunos temas de actualidad, como la próxima boda de Tamara Falcó. Lorenzo Caprile aprovechó para desearle toda la felicidad a la marquesa de Griñón.

Beltrán Gómez-Acebo acudió con su esposa, Andrea Pascual -con un clásico vestido negro-, aunque ambos entraron por separado. Tampoco faltó su hermana, Simoneta Gómez-Acebo, muy elegante con un favorecedor vestido largo estampado en tonos vivos, así como Fernando Martínez de Irujo y Kostantin de Bulgaria.

Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate ‘ en una fiesta en Madrid. / Gtres

Ágatha Ruiz de la Prada, prima de Joaquín Güell, acudió con su pareja, el abogado José Manuel Díaz- Patón. La diseñadora, muy guapa con un colorido vestido, atendió a los reporteros y comentó que estaba deseando marcharse de vacaciones a Mallorca, sobre todo, por el calor que estaba haciendo en Madrid. La aristócrata comentó también que lo mismo coincidía en la isla con Ana Obregón y podía conocer a su nieta, Ana Sandra. La familia de la presentadora tiene una casa en una de las mejores zonas de Mallorca y acude todos los veranos a la isla. Este será el primero que disfrute junto a su nieta, después de una etapa complicada marcada por la muerte de su hijo Aless Lequio y la de sus padres, en apenas tres años. Sobre la boda de Tamara Falcó, Ágatha Ruiz de la Prada ha revelado que tiene una boda en Galicia el mismo día que se casa la marquesa de Griñón.