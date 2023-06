La pasada noche, Tamara Falcó hacía su última aparición televisiva antes de subirse al altar a darse el «sí, quiero» con Iñigo Onieva y, como era de esperar, sus últimas declaraciones ante la cámara no han dejado indiferente a nadie. La marquesa de Griñón confesaba en El Hormiguero que, pese a que un evento de este calibre siempre supone ciertos nervios, en su caso tiene todo bajo control y que, por ahora, está tranquila. Son muchos los preparativos a los que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas para deleitar a sus casi 400 invitados (aproximadamente). En su larga lista de asistentes se encuentran sus compañeros de plató quienes se han mostrado muy ilusionados por la celebración.

«Ya no te vemos hasta la boda», decía Nuria Roca a lo que Tamara la contestaba rápidamente: «Bueno, tú no. Tú me ves en la preboda». A juzgar por su mueca, su comentario creaba una incertidumbre en Pablo Motos al saber una información que hasta el momento era desconocida para él. «¿Hay preboda?», preguntaba. La marquesa respondía que efectivamente la boda dura tres días y que nunca se había atrevido a decirlo por las continuas críticas que recibía sobre el enlace. Era en ese momento cuando el presentador se daba cuenta de que no estaba invitado a las celebraciones previas al gran día y la hija de Isabel Preysler no dudó en darle una explicación: «Hay una boda a la que sabes que estás invitado, pero la realidad es que estás invitado a todo si quieres venir. No quería decírtelo porque sé que lo habrías hecho por mí y no porque te apetece. Creo que ya es suficiente compromiso la boda, que sé que tampoco te apetece mucho venir», decía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

Pablo Motos aseguraba que tenía muchas ganas de ir a su boda y que aunque la corbata no es un accesorio con el que suela complementar sus outfits, por ella «lo hará encantado». Estas palabras hacían que ambos se fundieran en un emotivo abrazo, zanjando todo tipo de «polémica» que pudiera ocasionar la «no invitación» de Tamara a Pablo a su preboda.

La petición de Isabel Preysler a su hija en su última semana de soltera

Isabel Preysler y Tamara Falcó por Madrid / Gtres

Más allá de desvelar la duración de su boda, Tamara Falcó contaba en riguroso directo que, a una semana del gran día, aún no había visto su vestido de novia terminado. Es por ello por lo que comunicaba que hoy viernes cogería un vuelo hasta Nueva York para terminar la última prueba del diseño de la firma de Carolina Herrera. Unas declaraciones que dejan claro que pese a los contratiempos que han sufrido, todo parece ir por buen camino.

Por otro lado, confesaba que su madre está muy ilusionada con la celebración y que le ha hecho una petición muy emotiva para conmemorar este momento inolvidable. Tal y como ha narrado, Isabel Preysler habría pedido a su hija que durmiese en su casa junto a ella durante toda la semana previa a la boda a modo de homenaje.