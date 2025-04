Blake Lively y Ryan Reynolds han puesto fin a los rumores de crisis a golpe de posado. El matrimonio posó en la alfombra roja de la gala Time 100 que reconoció a las personas más influyentes del mundo. Tras varios meses de especulaciones sobre su posible distanciamiento, los actores demostraron que su relación va viento en popa y que, ante la adversidad, su unión es mayor.

El motivo de los rumores de crisis

La protagonista de Gossip Girl y el intérprete de Amigos Imaginarios son uno de los matrimonios más admirados y consolidados de la industria del cine americano. Ambos se conocieron en el año 2011 durante el set de rodaje de Linterna Verde, cuando ambos estaban en otras relaciones sentimentales, y desde entonces no se han separado. De hecho, fruto de su historia de amor han ampliado su familia y tienen cuatro hijos: James (nacido en el 2014), Inez (en el 2016), Betty (del 2019) y el benjamín, Olin, que llegó al mundo hace tan solo dos años.

Blake Lively y Ryan Reynolds reaparecen tras los rumores de crisis. (FOTO: GTRES)

Aunque a lo largo de estos años han presumido de una estabilidad envidiable, la realidad es que su realidad familiar se puso en entredicho tras la polémica de Blake Lively con Justin Baldoni, al que acusó de acoso y de hacer comentarios sexuales sobre ella durante el rodaje de Romper el círculo, que fue un taquillazo en la pequeña pantalla. Debido a este escándalo, salió a la luz posibles tensiones entre la actriz y su entorno con la implicación de una de sus mejores amigas, Taylor Swift. «Taylor no está hablando con Blake. Fue invitada al programa especial SNL50, pero con Blake y Kim Kardashian allí, era el último lugar donde querría ser vista», dijeron desde Daily Mail.

Tras ello, la prensa estadounidense también alertó sobre una posible crisis matrimonial entre Lively y Reynolds. En medio del procedimiento judicial entre Blake y Baldoni, fue el medio US Weekly el que reveló cómo afrontaba la pareja de actores la polémica. Según fuentes cercanas al medio y al matrimonio, apuntaron a tensiones en su casa ya que «había sido muy duro para ellos» por el impacto emocional que supuso. De hecho, la propia actriz dijo que el escándalo afectó directamente a la salud mental de sus hijos, de los que dijo que estuvieron «traumatizados, dañados emocionalmente y con ansiedad extrema». Sin embargo, el medio citado también aseguró que ello no supuso un distanciamiento entre ellos, si no que en medio de la tormenta mediática, estuvieron «apoyándose mutuamente».

Blake Lively y Ryan Reynolds mostraron la complicidad que tienen y de la que siempre han presumido. (FOTO: GTRES)

Es por ello que, tras los rumores de crisis en el matrimonio, su reaparición y su cómplice posado juntos en la alfombra roja de la gala Time 100 celebrada en la ciudad de Nueva York pone de manifiesto que su relación es inquebrantable y que se encuentran en uno de los mejores momentos de su relación a pesar de las polémicas y la adversidad.