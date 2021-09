Lo han vuelto a hacer. Jennifer Lopez y Ben Affleck nos han trasladado al año 2000. La pareja, ya más que confirmada, ha posado por primera vez en un evento público. Como telón de fondo han escogido el Festival de Venecia 2021, sin duda no había enclave más romántico que la ciudad de los canales para protagonizar uno de los momentos más románticos de la jornada. El intérprete ha presentado el drama histórico ‘The Last Duel’, donde da vida al conde Pierre d’Aleçon. Un ‘film’ dirigido por Ridley Scott y donde además comparte set con su amigo, Matt Damon, Jodie Comer o Adram Driver, entre otros. Sin duda, no había una ocasión mejor para reaparecer juntos demostrando que la complicidad la siguen teniendo, pasen los años que pasen.

La intérprete de ‘On the floor’ ha acudido esta vez en calidad de acompañante, pues por el momento no ha presentado ninguno de los proyectos que tiene entre manos, que son varios. Ha sido cuando han llegado en un coche oscuro a la ‘red carpet’ cuando ha sido inevitable que los objetivos de las cámaras no dejaran de disparar. Primero se ha bajado Ben Affleck, y ha posado solo, pero tan solo unos minutos después abría la puerta del vehículo para dejar salir a la cantante.

Jennifer Lopez, ha brillado con luz propia y nunca mejor dicho. La actriz ha deslumbrado con un vestido largo blanco con abertura lateral y escote con detalles joya. Aunque lo más importante ha sido la sonrisa que no ha borrado de su rostro en ningún momento. De esta manera, confirma que se encuentra en un gran momento de su vida, feliz junto al amor que parecía haber terminado hace casi 20 años. Muy enamorados y felices se han mostrado durante el tiempo que han posado en el photocall. Además, han protagonizado un beso de película mientras también se han susurrado cosas al oído.

Ben y Jennifer o como les llaman sus seguidores, Bennifer, se han dado una segunda oportunidad después de romper con sus respectivas parejas. Mientras Affleck mantuvo una relación con la actriz Ana de Armas, la cantante iba a pasar por el altar con Alex Rodriguez. Sin duda, una vez más, el destino ha vuelto a hacer de las suyas y ha unido a una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Quien sabe, igual esta es la definitiva y podemos ver a Jennifer Lopez y a Ben Affleck dándose el ‘sí, quiero’, aunque por el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado sobre sus planes de futuro, ya que están viviendo el momento después de tantos años separados.