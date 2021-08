Que la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck camina a pasos agigantados es algo que se lleva intuyendo todo el verano. Pero lo que sí sorprende más es que ambos puedan estar pensando en pasar por el altar. O a menos así lo han publicado los medios internacionales. ¿Y en qué se basan? En unas fotografías publicadas por ‘Page Six’ y hechas por Backgrid en las que se ve al actor mirando anillos de compromiso en el escaparate de unas de las míticas joyerías Tiffany & Co.

Ben salió de compras por Los Ángeles en compañía de su madre y de uno de los tres hijos que tiene junto a Jennifer Garner, cuando, de repente, estas preciosísimas joyas llamaron su atención. Mejor prueba imposible para sospechar que por su cabeza pasa la idea de convertirse en marido de JLO.

Durante su primera etapa juntos, al comienzo de la década de los 2.000, no llegaron a poner el broche a su relación pasando por altar, algo que podría cambiar ahora. Pero los avances no se quedan ahí. Fuentes cercanas a la pareja han informado que quieren ser padres. Jennifer Lopez desea quedarse embarazada del hombre a quien considera como el amor de su vida. A sus 52 años, la cantante no ve impedimento alguno en poder tener un vástago, eso sí, lo haría acogiéndose al método de gestación subrogada.

La fuente que esgrime esta información lo tiene muy claro: «JLO está ansiosa por tener un bebé con Ben, pero sabe que a los 52 años es muy poco probable que sea de la manera tradicional. Por eso considera usar una madre de reemplazo. Lo ideal sería que el recién nacido llegara poco después de una boda, prevista para la próxima primavera o verano».

El intérprete de ‘Batman’ también está convencido de tener su primer hijo con Jennifer Lopez y que se sume a los tres de su anterior matrimonio. Él es padre de Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel Garner Affleck, mientras que ella fue madre de los gemelos Emme y Max junto a Marc Anthony.

El mismo testimonio apunta a que Jennifer decidió romper con su anterior hombre por discrepancias a la hora de tener descendencia: «Cuando ella estaba con Alex Rodriguez, él no estaba interesado en tener otro bebé y eso contribuyó a su ruptura. Pero ahora que está con Ben, que es como ella es. Le encanta la idea de tener gemelos. En lo que a él respecta, cuantos más hijos puedan tener, mejor», confiesa

Fue el pasado mes de mayo cuando se confirmó que Jennifer Lopez y Ben Affleck habían decidido dar una segunda oportunidad a su amor. La pareja estuvo saliendo entre 2002 y 2004 y, pesar de que incluso se comprometió, anularon la boda. Se convirtieron en una de las parejas del momento. La artista ha estado casada en tres ocasiones y estaba a punto de hacerlo una cuarta. Ahora, casi dos décadas después, el amor vuelve a florecer entre ellos. ¿Se darán finalmente el ‘sí, quiero’?