A comienzos de año, la salud de Bertín Osborne causó una gran alarma. El artista tuvo que cancelar su asistencia a varios eventos con los que se había comprometido. El último de ellos el pasado 29 de enero, cuando estaba previsto que el ex de Fabiola acudiera al Torneo de Leyendas en el marco de la Generali Hexagon Cup 2026. Sin embargo, minutos antes, el presentador comunicó a la organización su ausencia. Ahora, el cantante ha aparecido en las redes sociales para promocionar un evento al que ha prometido que asistirá.

Bertín Osborne pone fecha a su aparición pública

El próximo mes de mayo, coincidiendo con el mes de los madrileños por antonomasia, la capital celebrará un evento histórico: Madridlucía, un evento que tratará de parecerse a la original Feria de Sevilla y que contará con la misma decoración que la de la capital hispalense.

Bertín Osborne reaparece en redes tras sus problemas de salud. (Fotos: Gtres)

Fue Bertín Osborne el que, a través de sus redes sociales, anunció este proyecto del que formará parte como dueño de una caseta: «A partir del 20 de mayo nos vamos a llevar la Feria de Sevilla a Madrid. Durante varias semanas, como cuatro más o menos, va a ver 400 casetas. El recinto ferial más grande de Europa. A diez minutos de Atocha. Paseo de caballos… Todo lo que hacemos en Sevilla, trasladado a Madrid, más amplio, por lo que estaremos más cómodo. Va a ser un espectáculo irrepetible».

Sabido es que el artista nunca se pierde la Feria de Abril, por lo que celebra que Madrid también tenga su propio recinto, en donde estará también su caseta -en la que, para ser socio, hay que pagar dos mil euros-. Un precio que no es accesible para todos los públicos, aunque muchos de sus seguidores han asegurado que no se van a perder este evento que anunció hace semanas y con el que aparecerá tras sus problemas de salud: «Tengo ya mi caseta y tenéis un enlace de todo lo que va a ocurrir, va a haber desfiles de moda flamenca, gente que te va a enseñar a bailar sevillana, se va a llamar Madridlucía. Soy socio de una caseta en Madrilucía: la feria en Madrid. Buena música, amigos y muchas ganas de disfrutar. Si te apetece formar parte y hacerte socio de mi caseta, este es el momento. Hazte socio aquí: https://madrilucia.com/caseta-club/bertin-osborne. Súmate. Nos vemos en la caseta desde el 20 de mayo de 2026».

Semanas después de su aparición en redes -pese a su comentado estado de salud-, Osborne ha vuelto a compartir un vídeo desde el campo en el que ha dado cuenta, no solo de que se encuentra en forma, sino que tiene muchas ganas de celebrar la Feria de Sevilla en Madrid: «Atentos, porque Madridlucía saca las entradas a la venta para los días de feria. Ya sabéis: casetas, caballos, flamenco, un ambiente divertidísimo, no os lo perdáis, ahí os espero».