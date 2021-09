Jennifer Lopez y Ben Affleck son la pareja del momento. Al principio de esta segunda oportunidad, tanto el actor como la cantante optaron por la más absoluta discreción hasta que tomaron la decisión de vivir su gran amor. Nada hacía presagiar que después de 17 años, Jennifer y Ben volverían a cruzar sus caminos, sentimentalmente hablando. Ha sido como si de un guion de Hollywood se tratase. Fue en el Festival de Venecia cuando aparecieron juntos por primera vez. Durante su aparición en la ‘red carpet’, mostraron la gran complicidad que siempre han tenido, además, lucieron de lo más ‘glamurosos’, como si hubiesen firmado un pacto con el mismísimo diablo.

La pareja se conoció en 2002 en el set de ‘Una relación peligrosa’, ‘film’ en el que ambos eran los protagonistas indiscutibles. Sin embargo, por aquel entonces, la artista estaba casada con el coreógrafo Chris Judd. “He trabajado muy bien con ella y me he quedado impresionado con sus aptitudes», dijo Affleck cuando tan solo mantenían una relación de amistad. Después, Lopez puso punto final a su matrimonio, lo que dio lugar a que pudiera tener una historia de amor con el intérprete de ‘Pearl Harbor’.

Retoques de Ben Affleck

Es inevitable que con el paso de los años aparezcan las primeras líneas de expresión y la fisonomía cambie. Es ley de vida. Sin embargo, siempre se puede optar por los retoques estéticos, aunque no todos los famosos lo confiesan. No obstante, como bien dice el refrán: “Una imagen vale más que mil palabras”. Es por eso por lo que, se puede apreciar un gran cambio en el rostro del actor. Sobre todo, en la zona de sus ojos, donde apenas se pueden apreciar arrugar pese a los 49 años que acaba de cumplir el pasado mes de agosto.

Muchos expertos apuntan a que el actor sí se ha retocado esta zona, pese a que el no ha hablado sobre ello. Luce con un rostro luminoso y sin ninguna línea de expresión.

Retoques de Jennifer Lopez

Por su parte, pare que los años no pasan por Jennifer Lopez. Si echamos la vista atrás y tiramos de hemeroteca, podemos ver que su cara luce radiante como siempre. Ella misma ha revelado que no se ha practicado ninguna intervención quirúrgica. «No tengo nada en contra de que la gente que lo hace. Simplemente no es lo mío», dijo sincera. De hecho, reveló el secreto por el que ella no envejece, y no es otro que el de seguir una rutina de cuidados específicos para la piel. Tanto es así, que cuanta con su propia línea cosmética: JLo Beauty .