El destino ha vuelto a hacer de las suyas. Jennifer Lopez y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas del momento. Cuando salió a la luz su romance, los actores prefirieron ser lo más discretos posibles y es por eso que sus primeras citas estaban marcadas por un absoluto secretismo. Sin embargo, con el paso de los días tomaron la decisión de no esconderse más y de vivir su amor libremente. Tanto es así que recientemente se les ha visto paseando juntos de lo más acaramelados por la costa de Los Hamptons, en Nueva York. Los fotógrafos han captado con el objetivo de la cámara como la cantante y el intérprete se han mostrado cómplices en su escapada romántica. Sin duda, esto tan solo es una prueba más de que su relación va viento en popa.

Este lugar es uno de los más concurridos de las estrellas para poder desconectar de su frenético ritmo de vida, ya que no paran de un lado para otro. Durante el paso, Jennifer y Ben han conversado mirándose de lo más acaramelados, pero no han estado solos porque los han acompañado dos personas más, aunque ellos no han dejado de mostrarse el cariño que se tienen y han estado agarrados casi todo el trayecto.

Tienen tanta sintonía que han lucido ‘looks’ similares. El protagonista de ‘Batman y Superman: el amanecer de la justicia’ se ha decantado por unos pantalones marrones y una sudadera de algodón con capucha nude. Por otro lado, la cantante ha apostado por un conjunto en color beige de sudadera y pantalón ancho combinado con unas cómodas ‘sneakers’ blancas. Besos, abrazos y mucha complicidad han tenido las estrellas de Hollywood durante la caminata que ha confirmado lo en serio que van.

No solo pasan tiempo a solas porque, además, comparten algunos de sus planes con sus respectivos hijos para que poco a poco vayan conociéndose para poder formar una gran familia. Sin ir más lejos, unas horas antes de que llegaran a la costa se dejaron ver en familia en el Universal Studios de Hollywood -Los Ángeles-, donde pudieron disfrutar de un divertido día en el parque temático que también alberga estudios cinematográficos, tal y como informó ‘Page Six’. En esta quedada estuvieron acompañados de Max y Emme, los mellizos que la cantante tiene de su matrimonio con Marc Anthony, y Samuel, el único hijo varón del actor.

Debido a que cada vez la relación es más estable y hacen más planes juntos, fuentes cercanas a la pareja, han asegurado que ambos van a hacer todo lo que esté en sus manos para que esta nueva oportunidad que se han dado sí que funcione.