Belén Esteban reaparece en redes para dar las gracias a su marido

Belén Esteban acaba de pasar por un delicado momento. La colaboradora ha tenido que ser intervenida a raíz de una aparatosa caída que sufrió en el plató de Sálvame y que le provocó una rotura de la tibia y el peroné. La de Paracuellos ha sido operada esta semana en Madrid y ya se encuentra mejor. Ha sido su marido, Miguel Marcos, el que ha permanecido en todo momento a su lado y que, a pesar de que siempre ha preferido mantenerse al margen de los medios, no dudaba en dar la última hora sobre la evolución de Belén y confirmar que la operación había salido bien y ya se estaba recuperando.

Tras unos días de silencio, ahora la colaboradora ha reaparecido en redes sociales. Belén Esteban ha compartido con sus seguidores de Instagram un storie con una fotografía en la que aparece abrazando y besando a Miguel Marcos con la playa de fondo. Una imagen junto a la que la colaboradora ha escrito la palabra “gracias”, al tiempo que sonaba una bonita canción, con una letra cargada de significado: “Todo lo que tú me das es mucho más de lo que pido; todo lo que me das es lo que ahora necesito”.

Un mensaje con el que Belén Esteban ha querido agradecer todo el apoyo que ha recibido de parte de su marido. Es más, fue a él a quien la colaboradora pidió que llamasen el primero en cuanto sufrió la aparatosa caída en el programa. Desde ese momento, Miguel Marcos ha estado constantemente al lado de su mujer y ha sido su mejor consuelo.

La situación no ha sido nada fácil para Belén Esteban que ha tenido algunos problemas que han obligado a retrasar la operación hasta que se ha podido llevar a cabo. Una intervención que ha sido bastante complicada y larga, dado que la fractura era importante. A esto hay que añadir que el postoperatorio tampoco está siendo sencillo para la colaboradora, que está experimentando fuertes dolores.

Por este motivo, se ha comentado también que Belén está bastante floja y desanimada. No obstante, ha querido que sea su marido la primera persona a la que dedica un mensaje en su vuelta a las redes sociales. No obstante, no ha dudado en agradecer a través de su perfil todas las muestras de cariño que le han dedicado en este complicado momento.

Todavía es pronto para saber cuándo podrá retomar su actividad laboral Belén Esteban aunque, según se ha hecho público en los últimos días, aún tiene por delante varias semanas de rehabilitación, dado que se trata de un proceso largo y complejo. Esperemos que poco a poco vaya recuperándose y pueda regresar a los platós lo antes posible.