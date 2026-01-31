Así es el barrio donde se crio Lionel Messi y que hoy atrae a visitantes de todo el mundo

Mucho antes de convertirse en una estrella mundial del fútbol, Lionel Messi fue simplemente Leo, un niño del sur de Rosario que pasaba las horas jugando a la pelota en la calle. Ese escenario tiene nombre propio: La Bajada, un barrio que hoy atrae a visitantes de todo el mundo, pero que sigue manteniendo intacta su esencia.

La Bajada, situada en la zona sur de Rosario, es un barrio tradicional y de perfil popular, formado mayoritariamente por familias de trabajadores. Históricamente fue una zona obrera, muy vinculada al crecimiento industrial y portuario de la ciudad a mediados del siglo XX. Esa raíz trabajadora sigue siendo visible hoy en su fisonomía y en la forma de vida de sus vecinos.

Leo Messi, símbolo global del fútbol, en su barrio de toda la vida. (Foto: Redes Sociales)

Predominan las casas bajas, muchas de ellas de una sola planta, construidas hace décadas. Son viviendas antiguas, sencillas y bien mantenidas, algunas conservadas casi tal como fueron levantadas y otras reformadas con el paso del tiempo. Las calles son tranquilas, con poco tráfico, vida de barrio y una fuerte identidad vecinal. No es una villa ni un asentamiento precario, ni presenta características de pobreza estructural extrema. Es, sencillamente, un barrio humilde y digno, integrado plenamente en la ciudad.

La infancia de Lionel Messi en La Bajada

Los vecinos recuerdan al pequeño Leo jugando sin descanso, compartiendo partidos improvisados con amigos y hermanos, y golpeando una y otra vez el portón de su casa con la pelota. Con el paso de los años, La Bajada se transformó en un punto de interés turístico gracias al llamado «Circuito Messi». Este recorrido urbano une los lugares más importantes de su infancia: la escuela General Las Heras, la casa familiar y la cancha del club Abanderado Grandoli, donde dio sus primeros pasos como futbolista. Murales, placas y señalizaciones guían a quienes quieren conocer de cerca el lugar donde empezó todo.

El homenaje va mucho más allá de esos puntos concretos. La zona está llena de detalles que recuerdan al campeón del mundo: cordones pintados de celeste y blanco, postes de luz con el número 10 y más de treinta murales que decoran las paredes, realizados por artistas locales e internacionales. Todo esto convive de manera natural con la vida diaria de los vecinos, que siguen haciendo su rutina entre turistas curiosos y cámaras de fotos.

Leo Messi y el barrio de Rosario donde empezó todo. (Foto: Redes Sociales)

A pesar de la fama mundial asociada al deportista, el distrito no ha cambiado de forma radical. En el plano inmobiliario, sigue siendo una zona accesible dentro de Rosario. Actualmente, una vivienda tipo de dos dormitorios se sitúa en torno a los 55.000 euros, mientras que las casas ubicadas sobre avenidas principales, como San Martín, pueden alcanzar cifras algo superiores, cercanas a los 65.000 euros, según su estado y ubicación. No existen grandes diferencias con barrios vecinos como Las Heras o Tablada, lo que demuestra que el “efecto Messi” no ha disparado los precios.

Hoy, mientras Messi brilla en el Inter Miami, La Bajada sigue siendo ese barrio sencillo donde nació su historia. Un lugar sin lujos, pero lleno de memoria, orgullo y sentido de pertenencia. Caminar por sus calles es entender que los grandes sueños también nacen en entornos humildes y que, por muy lejos que se llegue, las raíces siempre permanecen.