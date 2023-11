Barbra Streisand desvela cómo fue su relación con el rey Carlos III

Durante muchos años se ha hablado de la historia de amor que Barbara Streisand mantuvo con Carlos III cuando era príncipe de Inglaterra, pero no todo el mundo daba por buena la noticia. Sin embargo, ahora la artista ha hablado en primera persona y ha asegurado que el hijo de Isabel II fue “absolutamente encantador”. Ha desvelado cómo fue el vínculo que tuvieron en el pasado. ¿El motivo? Su nuevo libro de memorias, una obra titulada My Name is Barbara.

La cantante ha explicado que hace muchos años mantuvo “una relación coqueta” con el soberano, a pesar de que nunca haya querido pronunciarse sobre esta historia. Insiste en que ama “todo lo británico” porque el actual rey de Inglaterra le dejó un buen sabor de boca. Esta historia de amor ha también ha sido confirmada por Christopher Andersen, un escritor que conoce todos los secretos de Streisand.

Barbara Streisand paseando por Beverly Hills / GTRES

Barbara ha tenido una vida repleta de vivencias interesantes y ha nombrado a otras personalidades, pero su historia con Carlos III es más importante. La intérprete promete que cuando conoció a Carlos de Inglaterra no se dio cuenta de que le gustaba porque en ese momento ella estaba centrada en otros intereses. Quería llegar a lo más alto en el mundo de la música y no consentía distraerse por nada ni por nadie.

El rey Carlos III hizo un regalo a Barbara Streisand

La cantante ha dado más detalles que nunca y ha contado que en una ocasión el hijo de Isabel II le hizo un regalo. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que estaba interesado en ella y a partir de entonces descubrió que el sentimiento era mutuo. Ambos son dos rostros conocidos a nivel mundial y este romance ha generado todo tipo de rumores, pero ahora la protagonista ha confirmado que existió.

Carlos III en una imagen de archivo / GTRES

“Pasé por la habitación del asistente y vi este ramo de flores y dije: ‘¿Quién me envió eso?’ y dijo: ‘Un fan llamado Charles’. Respondí: ‘¿En serio? Déjame ver la nota’ y allí estaba su sello. Eran de sus jardines. Fue muy divertido. ¡Ese es el Príncipe Carlos !». Estas declaraciones están dando mucho de qué hablar y ponen el broche de oro a un romance que ya ha pasado a la historia.

Barbra siempre se ha caracterizado por ir con la verdad por delante y por eso nadie entendía que no hablase claro de su vínculo con el actual rey de Inglaterra. En su libro de memorias ha explicado que se conocieron cuando este último estaba de servicio con la Royal Navy en San Diego en 1974.

Carlos III dio el primer paso

El rey Carlos III firmando un documento tras su coronación / GTRES

My Name is Barbara ha destapado otro suceso que no ha dejado indiferente a nadie. Fue Carlos III el que dio el primer paso y se desplazó hasta Los Ángeles para tener un primer acercamiento con la artista. Según el diario The Us Sun, cuando le preguntaron por el motivo de esta excursión, no tuvo ningún problema en reconocer que quería conocer «a la mujer que está detrás de la voz».

El monarca y la cantante iniciaron un romance secreto que fue breve, pero muy intenso y divertido. De hecho Bárbara Streisand ha recalcado que el comportamiento del soberano fue excelente