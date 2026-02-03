Bárbara Rey recuerda emocionada a Fernando Esteso: "Era una persona maravillosa"

La industria del entretenimiento español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Fernando Esteso. El actor murió el pasado domingo, a los 80 años, en el Hospital Universitario La Fe de Valencia y, como era de esperarse, su pérdida ha dejado conmovido a todo nuestro país. El intérprete mantenía muy buena relación con muchos rostros conocidos del mundo de la actuación, y algunos de ellos no han dudado en pronunciarse tras esta triste noticia. La última en hacerlo ha sido Bárbara Rey, la ex vedette que compartió con el mencionado muchos escenarios y proyectos y fraguó una especial amistad que hoy recuerda con especial añoranza.

«Yo siento enormemente su pérdida, ya lo he dicho. Le recuerdo como una persona maravillosa», decía mientras se introducía en el coche junto a su hija Sofía Cristo.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque en ese momento Bárbara no quiso decir nada más acerca de Esteso, centrándose en que celebraría la llegada de su cumpleaños «de una manera tranquila» junto a su hija y sus amigos, lo cierto es que anteriormente ya se deshizo en halagos hacia lo buen profesional que siempre fue el humorista fallecido. Lo hizo a través de una conexión telefónica con el programa D Corazón, donde confesó que, a pesar de que no había tenido contacto con él durante los últimos años, «había trabajado con él en su época buena y siempre se sintió muy cómoda y a gusto a su lado». «Hay que valorar la calidad artística y humana que tenía Fernando. Siempre fue cercano, cariñoso, una persona muy amiga de sus amigos. Yo coincidí con él cuando estaba casada; íbamos de pueblo en pueblo con los circos, con él y Pajares, y siempre fue un placer compartir escenario con él», expresaba.

Cabe destacar que Esteso protagonizó su debut en el cine de la mano de Celos, Amor y Mercado Común, en 1973 y, tan solo un año más tarde, consiguió su papel protagonista en la gran pantalla con Onofre, una comedia en la que compartió escena con Bárbara Rey, así como con Luisa María Delgado y Ágata Lys.

Fernando Esteso en un evento. (Foto: Gtres)

Las reacciones a la muerte de Fernando Esteso

Bárbara Rey no ha sido el único rostro conocido que ha querido expresar sus máximas condolencias por la muerte de Fernando Esteso. Sin ir más lejos, Santiago Segura utilizó sus redes sociales para recordarle como «un actor de verdad, un cómico de primera, un excelente cantante, un genial imitador y, sobre todo, un amigo entrañable». «Fuiste un ídolo y un mito infantil. Conocerte no me defraudó, me hizo más grande. Hasta siempre, Fernando», escribía.

Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable… hoy nos ha dejado Fernando Esteso.

Todo mi cariño para su familia.

Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande.Hasta siempre Fernando 😔 pic.twitter.com/YOfR5dDnmz — Santiago Segura (@SSantiagosegura) February 1, 2026

Por otro lado, Andrés Pajares también se mostró roto de dolor, asegurando que para él «se había muerto un hermano», así como la ex ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría lamentó su muerte. «Hizo reír a varias generaciones y forma parte de nuestra memoria colectiva. Un abrazo a sus seres queridos», señalaba.