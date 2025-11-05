Tamara Falcó e Íñigo Onieva han posado por primera vez juntos, en muchos años, en un photocall. La marquesa de Griñón y su marido han estado más habladores que nunca y, además de dar detalles sobre su vida personal, han contado una divertida anécdota de su último viaje a Nueva York. Ha sido la hija de Isabel Preysler la que, bajo la atenta mirada del empresario madrileño, ha destapado su grave error cuando este terminó de correr los 42 kilómetros en la Gran Manzana.

El error de Tamara en la maratón de Nueva York

Desde que se comprometiera con Tamara Falcó, Íñigo Onieva cambió su gran pasión, la fiesta, por las experiencias religiosas y el deporte. Fue entonces cuando la marquesa de Griñón dijo sí a sus planes. De hecho, la colaboradora televisiva acompaña a su marido a cada uno de sus retos, como ocurrió este pasado fin de semana.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva reaparecen tras años sin posar juntos. (Foto: Gtres)

El matrimonio voló hasta Estados Unidos para que Íñigo cumpliese uno de los retos deportivos más desafiantes: correr la maratón de Nueva York. El empresario tardó 3 horas y 16 minutos hasta llegar a la meta, donde le esperó su mujer, que le colocó la medalla y le dio un beso de película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

«New York City Marathon. Olé Íñigo por todo tu esfuerzo. Eres la definición de lo que dicen en Estados Unidos: True Grit. Bravo», escribió la aristócrata junto a un carrete de imágenes de esta experiencia americana. «Va como una bala», decía la marquesa de Griñón, que retransmitió en directo el reto de su compañero de vida.

Sin embargo, y a toro pasado, la marquesa de Griñón asegura que cometió un error cuando su marido terminó la carrera. «Estaba preocupada, los dos últimos kilómetros son cuesta arriba y se me olvidó la bandera de España. Cuando llegó pensé: ¿y mi bandera? Pero sí hemos brindado después de la maratón», ha comentado entre risas. Mientras que su marido sí que la llevó en su espalda, Falcó se olvidó de la suya en su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Por su parte, Onieva ha contado, muy emocionado, que lo disfrutó mucho y que su mujer tuvo un papel muy importante en su reto deportivo: «Tamara siempre me apoya. Mi próximo reto es la maratón de Tokio». Además, el empresario ha desvelado que Tamara, aunque por el momento no se atreve a hacer este salto, sí que ha explicado que «hace poco fueron a correr juntos».

No cabe duda que el matrimonio siente un gran orgullo por su tierra. De hecho, el evento en el que han aparecido juntos era sobre el vino D.O. Rioja, uno de los productos exclusivos de nuestro país. «Nos ofrecieron estar aquí es un honor. Es un símbolo de España por todo el mundo», ha comentado.