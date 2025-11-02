Amelia Bono debuta en la Maratón de Nueva York con 44 años: "No me lo creo"

Amelia Bono ha cumplido uno de sus sueños. La ex pareja de Manuel Martos ha participado en la maratón de Nueva York, una de las carreras más duras del mundo. Un reto que, tal y como ella ha contado en sus redes, lleva mucho tiempo preparando con tesón, esfuerzo, sacrificio y muchas ganas. Hasta la ciudad estadounidense, la creadora de contenido ha viajado con amigos, que también han enfrentado el kilometraje, y con familiares.

Tal y como hemos podido ver en Instagram, su hermana pequeña, Sofía, acompañada de su nuevo novio, Pelayo Herrero, se trasladaron a la Gran Manzana con el fin de apoyar a la corredora. Una estancia que han aprovechado para hacer turismo por la Quinta Avenida. Además de la mencionada, Íñigo Onieva también se puso a prueba en la misma competición y la completó en tres horas y 16 minutos.

Amelia Bono con el dorsal para la maratón de Nueva York. (Foto: Redes sociales)

Antes de volar al otro lado del charco y como no podía ser de otra manera, la que fuera nuera del mítico cantante Raphael compartió con sus fans el último entreno. «Tirada larga antes de la carrera (…) me he sentido bien, con buenas sensaciones y, sobre todo, con la tranquilidad de saber que el trabajo ya está hecho. Toca descansar y confiar», ha comentado y, de la misma forma, ha deslizado una profunda reflexión acerca de la maratón y lo que ha supuesto el proceso para ella. «Mientras corría, pensaba en todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, los entrenamientos, los días de cansancio, la constancia y también esos momentos en los que dudaba, pero seguí», ha relatado orgullosa de su fuerza de voluntad. Sus intenciones para la carrera eran claras: «Disfrutar, vivir cada kilómetro y recordar por qué empecé» era su mantra porque: «Ganas no le faltan». Y ha concluido el post con un mensaje para los seguidores: «Gracias por los infinitos mensajes de ánimo y cariño siempre».

Íñigo Onieva en la maratón de NY. (Foto: Redes sociales)

Los días en Nueva York

Eran las cinco y media de la mañana del sábado y el día de Amelia Bono ya había comenzado. A las seis, abrigada con un anorak negro, la deportista ya estaba en la calle caminando y tomándose un café para llevar. A las siete ya se había enfundado en su look runner, que constaba de un short negro, un chubasquero oscuro y una gorra al tono de una conocida marca enfocada en ropa de deporte, y se había lanzado a las calles para comenzar a trotar para seguir con la preparación de cara a la maratón hasta la última jornada.

Tal y como refleja el diario que ha compartido en redes, después de correr una hora, a las ocho de la mañana, Amelia se dio un homenaje con un gran desayuno compuesto por dos tostadas, pepino cortado en rodajas, dos huevos cocidos y un plato lleno de diferentes trozos de fruta ya cortada. A las 12 y media, el sueño estaba cada vez más cerca; Bono ya había obtenido el dorsal con el número que la identificaría en la prueba, el 42776. Con ese cartel ha posado en las historias temporales muy ilusionada: «Ay, que no me lo creo», ha escrito junto a emojis con los ojos llorosos por la emoción. «Primeros días en NY.», escribió acompañando el resumen de su día. «Confieso que estoy un poco nerviosa, dadme mucha energía positiva», ha pedido a su comunidad 2.0.