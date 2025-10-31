La pillada de Tamara Falcó e Iñigo Onieva en el aeropuerto: así han intentado "colarse"

Tamara Falcó e Iñigo Onieva han puesto rumbo a Nueva York, donde el empresario tiene previsto correr la famosa maratón. Sin embargo, el momento estaría siendo algo agridulce para la pareja, que está en el punto de mira a raíz de la publicación de las memorias de Isabel Preysler. Sobre todo, por el hecho de que la socialité no dedique ni una sola palabra a su yerno en el libro, pero no haya tenido ningún problema alguno a la hora de hablar sobre las ex parejas de su hija. A su llegada al aeropuerto, Falcó y su marido se han ido directos a facturar las maletas, y ahí se ha encontrado con Sandra García-Sanjuan y Leila Cobo, a las que han saludado con cariño.

Tamara, que ha demostrado ser la fan número uno de su marido, -como vimos durante el Ironman de Emilia-Romaña, en el antiguo pueblo Cervia (Italia), cuando ella le esperó en la meta y se fundieron en un apasionado beso-, no ha dudado a la hora de acompañarle en este nuevo reto. Y, teniendo en cuenta los nervios del momento, se han negado a responder a ninguna de las preguntas de los reporteros allí presentes.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Es más, han llegado a protagonizar un curioso incidente, ya que justo al llegar los dos se han acercado decididos al acceso fast track VIP de la T1. Sin embargo, una vez que han llegado a las puertas, les han pedido que primero pasen por facturación para recoger su tarjeta de embarque. Un tenso momento que las cámaras han captado, ya que después habrían intentado saltarse la cola.

El momento en el que Tamara e Iñigo «intentan colarse»

En el mostrador, una empleada les comenta que pese a que tienen prioridad, deben hacer la cola al igual que el resto de los viajeros. Una vez ya en la cola para sacar la tarjeta de embarque, Falcó se ha detenido charlando animadamente con Sandra y Leila, mientras que su marido realizaba las gestiones correspondientes. Ahí, también se ha podido captar el cariñoso mote con el que Iñigo se dirige a la hija de Isabel Preysler, a la que llama «Love».

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en el aeropuerto Madrid. Tamara Falcó e Iñigo Onieva en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Ajenos a los últimos rumores que han surgido sobre las memorias de la reina de corazones, parece que ellos prefieren hacer oídos sordos y no comentar absolutamente nada al respecto. La relación entre Preysler y su yerno atraviesa un buen momento, por lo que llama especialmente la atención que no le haga ni una sola mención en su libro, cuando sí que habla sobre Fernando Verdasco, el marido de Ana Boyer.

Isabel Preysler y su hija, Tamara Falcó, en la presentación de sus memorias en Madrid. (Foto: Gtres)

Sí que lo hizo durante la rueda de prensa anterior a la publicación de las memorias, donde explicaba que había «llegado a querer a Iñigo». «Le quiero como a un hijo más, tanto como a Fernando y a Cristian», matizaba. Es más, Isabel incidió directamente a la capacidad de perdonar de su hija. «Tamara cree en el perdón y me ha hecho a mí creer en el perdón también», señalaba al respecto, dejando entrever que había pasado página con el tema de su sonada infidelidad.