Justo cuando se cumplen poco más de dos semanas desde que la crónica social de nuestro país se vistiera de luto por el fallecimiento de Carmen Sevilla a los 92 años de edad, víctima del Alzheimer que sufría desde 2009 y de una neumonía por la que era ingresada varios días atrás; ha vuelto al foco mediático la forma en que se despidió, por petición expresa de su único hijo, Augusto Algueró (59), a la mítica actriz y cantante española.

Ha sido precisamente con motivo del funeral homenaje a su figura que este jueves, Rappel ha organizado en la Iglesia de San Antón, ubicada en Madrid, anexo al edificio de las Escuelas Pías, en la calle Hortaleza. La ceremonia ha estado oficiada por el Padre Ángel y ha reunido a multitud de personalidades cercanas a la actriz. Muchas de ellas, rostros conocidos del panorama social en España, como José Manuel Parada, Marilí Coll, Glenda Gabi, María Rosa, Euprepio Padura, Enrique del Pozo, Regina Do Santos o María Jesús Solaguren, entre otros. «Aquí estoy, haciendo un proyecto realidad que tenía ganas de hacer en este funeral; la gente ha respondido, sus amigos íntimos están aquí, y aquí estamos», ha asegurado el vidente ante las cámaras congregadas en el lugar, a su llegada al templo.

Rappel en el funeral homenaje a Carmen Sevilla en Madrid / Gtres

El gran ausente a la cita ha sido, sin duda alguna, y aunque se esperaba su presencia, Augusto, quien finalmente habría declinado la invitación, en propias palabras de Rappel, por «malestar». «Estoy pasando un día muy malo, me encuentro fatal, estoy que no me tengo de pie, en una tensión nerviosa, porque por un lado mi alma me dice que tengo que ir ahí y estar contigo, pero por otro lado no puedo, no tengo fuerzas», le confesaba personalmente el hijo de Carmen Sevilla a Rappel.

Sin embargo, Algueró, a cambio, sí ha querido hacer llegar unas palabras a los allí presentes en forma de carta. «Querido amigo Rappel y padre Ángel quiero daros las gracias por este misa. Transmite todo mi agradecimiento a los que la quisieron. Me habría gustado ir al funeral, pero no me encuentro con fuerzas y espero que comprendáis. Para mí era ante todo mi madre», reza la misiva, a la que ha tenido acceso el programa Así es la vida, de Telecinco.

Varios rostros conocidos en el funeral homenaje a Carmen Sevilla / Gtres

La criticada e inesperada forma de Algueró de tratar la muerte de su madre

«La despedida de la artista se realizará en la más estricta intimidad. Sé que vais a respetar nuestra voluntad, tal y como habéis hecho hasta el momento. Agradecemos muchísimos vuestra compresión y todo vuestro cariño». Estas fueron las palabras del vástago de Carmen Sevilla que molestaron (y mucho) a todo un séquito de fans de la novia de España. Pues se esperaba, que al igual que ha ocurrido con otras figuras reconocidas en nuestro país, como Lola Flores o Rocío Jurado, amigas íntimas de la fallecida; Carmen Sevilla recibiera una célebre y cálida despedida, con capilla ardiente pública incluida.

Carmen Sevilla junto a su hijo / Gtres

«Que el hijo se apiade de mí y de nosotros, sus admiradores, y nos deje ir a despedirla. Yo quiero irme así, como estoy ahora, pero no sé si puedo, si debo, si me van a dejar», «Se merecía una despedida como señora que era y por la figura que ella era», o «Ella no hubiera querido esto», son solo algunas de las críticas que dictaminaron el hermetismo de Augusto para con el último adiós a su madre.