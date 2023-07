El fallecimiento de Carmen Sevilla, además de ser un duro revés para el mundo de la televisión, fue de lo más polémico. La actriz, cantante y presentadora de televisión -que fallecía el pasado 27 de junio- creó un gran círculo de amistades a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, después de alejarse del foco mediático, pocos pudieron saber de ella. Tanto es así que ningún rostro conocido le pudo dedicar un último adiós como pensaban que se merecía.

Tras comunicar su fallecimiento, su hijo, Augusto Algueró, celebró un funeral en la más estricta intimidad. Siguiendo el deseo de su madre, tan solo llamó a la familia más cercana para que pudieran despedirse de la artista. Un movimiento con el que no estuvieron de acuerdo los amigos de Carmen Sevilla, como así lo expresaron de forma pública. Ahora, en homenaje a su figura, a su nombre como persona y como personaje, Rappel ha querido organizar un funeral por cuenta propia para despedirse de su amiga por última vez.

Rappel y Carmen Sevilla en 2005 / Gtres

Este digital ha podido ponerse en contacto con él, quien ha confirmado que se celebrará el próximo jueves, 13 de julio, en la Iglesia de San Antón a las 19:00 horas. Una misa oficiada por el Padre Ángel a la que acudirán, además de los rostros conocidos de nuestro país que mantuvieron una estrecha relación de amistad con Carmen Sevilla, su hijo Augusto, encantado de aceptar esta invitación en honor a su madre, una de las estrellas de la televisión. «He hablado con Augusto y me ha dicho que encantado, que adelante, que tenía su aprobación. Que le encantaba que alguien como yo hubiera pensado en organizar un funeral a su madre. Me ha dicho: ‘yo sé mi madre lo que te quería y lo que tú has querido a mi madre’», ha confesado Rappel para Look, añadiendo que Algueró haría lo posible por asistir.

Además, ha querido sacar la cara por el hijo de Carmen Sevilla, que se vio envuelto en una encrucijada después de tomar la decisión de despedir a su madre en la más estricta intimidad: «Hay que entender su postura. Augusto ha sufrido muchísimo. Dice: ‘¿tú sabes lo que ha sido la agonía de mamá? Ya no nos quedan lágrimas para llorar’». Después de 11 años sufriendo Alzheimer, Carmen Sevilla se despedía de la vida dejando un hueco en el corazón de todos aquellos a los que conquistó en el siglo XX.

Rappel y Carmen Sevilla en 2010 / Gtres

Aluvión de críticas

Pero esta decisión que tomó Algueró no fue bien recibida por algunos de los rostros conocidos de nuestro país, a los que les habría gustado despedirse de Carmen Sevilla como se merecía. Una aluvión de críticas acerca del cual se pronunció su hijo, dejando claro que era el deseo de su madre: «Siento muchísimo que Rosario Flores no haya podido venir, está en la Vera. Es su ahijada y me hubiera gustado tenerla aquí, porque la adoro, la quiero y porque sé que es la ahijada de mi madre y mi madre la adoraba. Pero el resto de los que estamos aquí, todos, pues hemos decidido que preferíamos mantener una velada tranquilos y alejados de los medios».