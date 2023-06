Augusto Algueró rompe su silencio tras las críticas por la discreta despedida a su madre

El último adiós a una de las figuras más importantes del panorama artístico de nuestro país ha sido privado y discreto. Carmen Sevilla fallecía el pasado martes a los 92 años después de más de una década alejada de los focos y su entorno tomaba la decisión de que la despedida de la actriz se produjera en la intimidad, sin grandes despliegues ni homenajes. Una decisión que ha sorprendido a muchos, dada la relevancia de la madre de Augusto Algueró Jr. en la historia de España.

A pesar de que todo lo relacionado con las exequias de la artista se ha hecho de manera privada, Augusto Algueró Jr., su único hijo y heredero, no ha dudado en atender a los medios de comunicación que esperaban a las puertas del tanatorio de Pozuelo de Alarcón y ha agradecido las muestras de cariño y la paciencia de los reporteros. El hijo de Carmen Sevilla llegaba al tanatorio de Pozuelo de Alarcón unos minutos antes de la incineración de su madre y se paraba ante los reporteros para hacer unas breves declaraciones. «En primer lugar, lo que quería deciros a todos es que creo que sois conscientes de que en toda mi vida, nunca jamás he querido ni aparecer en la prensa. He evitado aparecer en ningún medio de comunicación, si no era estrictamente a nivel profesional, porque yo no soy famoso. Realmente los famosos han sido mis padres y yo no soy famoso. Yo soy una persona que he procurado mantener el anonimato y así es como quiero continuar mi vida», ha comenzado diciendo Augusto, que ha pedido respeto para su situación.

El hijo de Carmen Sevilla ha agradecido el interés y el trabajo de los periodistas: «Quiero daros las gracias a todos, más que nada por el respeto de vuestra profesión, por el respeto de todos vuestros compañeros, que sé que ayer estuvieron en la Fundación Jiménez Díaz», ha comentado, pero ha insistido en que su deseo es que se respete su privacidad y la de su familia en estos complicados momentos. «Os pido por favor, que me mantengáis este deseo de la familia, que nos gustaría por estar tranquilos, despidiéndonos de mi madre y que nos respetéis, que podamos entrar tranquilamente y podamos salir sin que agobiéis a ningún miembro de mi familia. Y si queréis algo de mí, pues en otro momento posiblemente os lo pueda conceder y nos podamos encontrar. Pero ahora mismo ruego por favor el que os mantengáis un poquito alejados de la noticia, si es posible», ha recalcado.

Están siendo momentos difíciles para él y para todos aquellos que acompañaron a Carmen Sevilla en sus últimos años de vida, pero Augusto Algueró es consciente de que es necesario sacar fuerzas de dónde sea para seguir adelante. «Son momentos duros, muy duros, y a veces te pegan bajón, que es lo que me ha pasado a mí, te echas a llorar como una magdalena, pero luego tienes que tirar para arriba, porque no puedes estar así todo el día», ha explicado el compositor, que reconoce que ha vivido junto a su madre momentos muy complicados en los últimos años, pero también otros muy bonitos.

Augusto se siente muy agradecido por las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días y también por el respeto y el afecto por parte de los medios de comunicación. Aunque ha sido un círculo muy íntimo el que ha estado presente en la despedida a la actriz, el músico ha reconocido que ha echado de menos a Rosario Flores, ya que era ahijada de Carmen. «Siento muchísimo que Rosario Flores no haya podido venir, está en la Vera. Es su ahijada y me hubiera gustado tenerla aquí, porque la adoro, la quiero y porque sé que es la ahijada de mi madre y mi madre la adoraba. Pero el resto de los que estamos aquí, todos, pues hemos decidido que preferíamos mantener una velada tranquilos y alejados de los medios», ha asegurado.

El compositor no está molesto por las críticas que ha recibido en lo que respecta a la manera en la que ha despedido a su madre, es más, reconoce que entiende otras posturas, pero no las comparte. Augusto Algueró ha comentado que no ha sido él el único que ha tomado esta decisión, sino que ha sido algo consensuado en familia. Para él, en estos momentos lo importante es despedirse de su madre y sobre todo, saber que se ha ido tranquila y en paz y que ha estado hasta el final en las mejores manos.