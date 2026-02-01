Así se le ha quedado el cuerpo a Estela Grande tras dar a luz a sus gemelos, Luca y Liah

Estela Grande se encuentra viviendo la etapa más dulce y especial de su vida. La creadora de contenido dio la bienvenida a sus dos hijos gemelos, Luca y Liah, el pasado 21 de enero a través de cesárea. Ha sido 10 días después de someterse a esta cirugía cuando se ha sentido preparada para mostrar la realidad de su cuerpo a sus seguidores de Instagram, que forman una comunidad que asciende a los más de 460.000 seguidores. Lo ha hecho a través de un post en formato carrusel con varias fotos que muestran su fisonomía actual. «10 días post cesárea», ha escrito en el pie de foto. «Sigo alucinando con el cuerpo de la mujer», ha confesado mostrándose muy asombrada con lo que «somos capaces de hacer». «Os abrazo a todas, somos increíbles», ha sentenciado.

En las instantáneas se puede ver a Estela en diferentes momentos de su rutina. En la primera de ellas, acompañada de su perro, la joven aparece con un set de lencería negro que deja al descubierto sus curvas tras recibir a sus bebés. En la segunda, muestra otro plano de su cuerpo en el mismo instante, al igual que en la tercera. En la cuarta foto, la influencer aparece con un pantalón de chándal de tiro bajo y una rebeca cruzada de color rosa empolvado que cubre tímidamente su tripa, pero deja entrever su aún abultado vientre. Todas estas imágenes están tomadas frente a un espejo en uno de los rincones de su casa que, a todas luces, es el cuarto de los padres en ciernes. En él cuentan con un pequeño olivo, una gran televisión, un sillón de bouclé, una cama matrimonial y un amplio ventanal a través del que entra mucha luz natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESTELA GRANDE (@estelagrande)

Como no podía ser de otra manera, su publicación no ha tardado en llenarse de comentarios que envían sus mejores deseos a la mamá primeriza y ponen en valor su naturalidad. «¡La que tuvo, retuvo! Espectacular siempre», ha escrito Malena Costa, que ahora se encuentra embarazada de su tercer hijo junto a Mario Suárez. «Estás increíble», ha indicado Natalia Beciu, más conocida como la Tita Nati. Un «Diosa» ha sido la palabra que le ha dedicado Belén Perea, la joven a la que se ha relacionado en varias ocasiones con Felipe Juan Froilán. «Qué bonito que enseñes también este proceso», «súper mamá», «increíble» o «somos maravillosas» han sido otros mensajes que ha recibido por parte de internautas anónimos.

Estela Grande y Juan Iglesias. (Foto: Instagram)

El sueño de Estela Grande

Tal y como Estela Grande ha comentado en sus redes sociales, no era consciente de que «llevaba toda su vida soñando con formar una familia». Un sueño que ahora es una realidad y que ha cumplido con la llegada de Luca y Liah, dos bebés que han colmado su vida y la de su pareja de felicidad.

Estela Grande, su novio, los dos bebés y su mascota en casa. (Foto: Instagram)

«Estamos en una nube de amor», ha confesado junto a un video en el que muestra sus primeros días con los menores que, precisamente, coincidieron con la nevada que cubrió Madrid de blanco por unas horas y que dejó en el exterior de su domicilio un paisaje idílico para admirar desde el calor de su hogar con sus pequeños en brazos, con su compañero de vida y con la mascota de ambos.