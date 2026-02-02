Así han celebrado Kiko Rivera e Irene Rosales el cumpleaños de su hija Carlota tras su separación

Han pasado cinco meses desde que Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron públicamente su ruptura. Desde entonces, ambos han dejado claro que, a pesar de lo ocurrido en su matrimonio, mantendrían una buena relación por el bienestar de sus dos hijas en común. «Vamos a ser una familia siempre», aseguró la sevillana hace tan solo unos meses. Unas palabras que han cobrado todo el sentido con la llegada del cumpleaños de Carlota, la pequeña del clan. La ex pareja felicitó a su hija a través de sus redes sociales y, además, celebró la llegada de sus 8 años con mucha emoción. Eso sí, lo hicieron de manera separada y con sus nuevas parejas: Guillermo y Lola.

El DJ fue pillado por las cámaras de Gtres a la salida de un centro comercial de Sevilla. Junto a él se encontraba Lola, su novia, y sus tres hijos, Fran, Ana y Carlota. Los cinco aparecen subiéndose al coche después de haber comprado una tarta de cumpleaños para la pequeña.

Kiko Rivera con sus hijos y Lola, su pareja. (Foto: Gtres)

Estas imágenes daban lugar a pensar que iban a celebrar el cumpleaños de Carlota todos juntos. Algo que él mismo confirmó después a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que posan todos juntos en su casa, visiblemente sonrientes y rodeados de globos de cumpleaños. Una estampa que, sin duda, también ha dejado más que clara la buena relación que mantiene la bailarina con los hijos de su chico.

«Ayer cumplió 8 años mi princesa Carlota. Verte crecer rodeada de tus hermanos, ver cómo os queréis y cómo os cuidáis, es de las cosas que más feliz me hacen en la vida. […] Nunca dejes de ser tan alegre, tan buena y tan especial. Papá siempre va a estar a tu lado. Te amo con locura, mi vida», escribía Kiko en su perfil oficial de Instagram.

Por su parte, Irene Rosales también hizo uso del universo 2.0 para felicitar a su hija pequeña. «Es increíble cómo pasa el tiempo… Parece que fue ayer cuando te tenía en brazos por primera vez y, en un abrir y cerrar de ojos, hoy ya tienes 8 años. […] Qué bonita edad para disfrutarte, para verte reír sin miedo, para soñar a lo grande y para que tu única preocupación sea ser feliz. […] Te queda tanto por aprender, tanto por vivir, tanto por disfrutar… Y aquí estaré yo, siempre mirándote, acompañándote, siendo tu refugio cuando el mundo apriete, con mis brazos para que sea el lugar donde encuentres siempre paz», escribía.

A diferencia de Kiko, Irene no compartió con sus seguidores cómo celebraron el cumpleaños de la pequeña en casa. Sin embargo, atendiendo a los medios, la influencer confesó que no lo iba a festejar junto a Kiko. Una respuesta que ha puesto de manifiesto que, aunque en todo momento intentan tener una relación cordial, parece que prefieren mantener cierta distancia, centrándose cada uno en sus respectivas parejas y en su nueva etapa sentimental.