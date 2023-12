Así fue la vida de Meghan Markle como actriz: sus series y películas

Rememorando su pasado como actriz, Meghan Markle reaparecía sobre la alfombra roja el pasado 16 de noviembre como estrella invitada de la gala ‘Power of Women’ de la revista Variety. En el evento, que se celebró en Los Ángeles, la duquesa de Sussex coincidió con muchos de sus antiguos compañeros de profesión y tuvo unas bonitas palabras para la serie que le llevó a la fama: Suits, de la que reconoció su «impacto eterno».

La carrera como actriz de la esposa del príncipe Enrique de Inglaterra comenzó cuando esta tenía poco más de 20 años. Su nombre completo es Rachel Meghan Markle y es de origen estadounidense. Nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, la meca del cine, y durante su infancia pasó mucho tiempo en los estudios de grabación de la serie Matrimonio con hijos, donde su padre era director de fotografía.

Meghan Markle / Gtres

La incursión de la duquesa de Sussex en la publicidad

Antes de debutar como intérprete, la actual duquesa de Sussex apareció en la década de los 90 en Nickelodeon como parte de un anuncio de jabón, aunque su desacuerdo con la marca por utilizar la palabra «ella», en vez de definir la actividad como algo libre de género, la llevó a ser parte de las Nick News del canal de televisión. Tras este spot, también fue imagen de marcas como Tostitos en 2009 y la cervecera Miller Lite en 2010.

Los papeles de Meghan Markle en televisión

Lejos de la publicidad, su primera oportunidad como actriz le llegó en 2002 con su fichaje por la serie Hospital General. Tan solo tenía 21 años cuando interpretó su primer papel para la pequeña pantalla dando vida a una enfermera. Gracias a esta incursión, Meghan Markle participó en series como Century City, La guerra en casa, CSI: Nueva York, Fringe y Sensación de vivir: la nueva generación. Además, formó parte del concurso Deal or No Deal de 2006 hasta 2007 como la azafata del maletín.

También apareció en otros programas televisivos como Love, Inc.; Cuts, Knight Rider; Without a Trace; Castle y The League. Aunque su carrera comenzó a despegar en 2010 a través de sus papeles en las películas The Candidate y Recuérdame (junto a Robert Pattinson y Pierce Brosnan), no fue hasta un año más tarde cuando Meghan Markle alcanzó la fama mundial debido a su papel en Suits, donde trabajó desde 2011 a 2017.

El paso de la esposa del príncipe Enrique por ‘Suits’

Meghan Markle en ‘Suits’ / Gtres

Meghan Markle fue elegida para dar vida a una de las protagonistas de la serie Suits. Su personaje, Rachez Zane, era una asistente legal que termina ejerciendo como abogada y enamorándose de Mike Ross en una ficción que obtuvo el reconocimiento del público y que llevó a la duquesa de Sussex a permanecer en la misma durante siete temporadas. Sin embargo, el anuncio de su compromiso oficial con el hijo menor del ahora rey Carlos III de Inglaterra en 2017 supuso su salida de la serie.

La participación de Meghan Markle en el cine

Su paso por la serie Suits le abrió todas las puertas de la industria cinematográfica. De esta manera, Meghan Markle rodó películas tales como Dysfunctional Friends, Cómo acabar con tu jefe, A Random Encounter, When Sparks Fly o Anti-Social. Su última película fue En busca del hombre ideal en 2016. En ella, la duquesa de Sussex encarnaba paradójicamente a una mujer con mucho éxito en su trabajo que se embarca en una aventura en busca del amor de su vida.