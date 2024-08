El armario de los horrores de Pilar Rubio: de un vestido de pinchos a una camisa de pelos

Si hay una figura que no pasa desapercibida en el universo de la moda y el espectáculo en España, esa es Pilar Rubio. Con su inconfundible estilo que parece alternar entre el rockero-punk y el clásico ‘lady’, la presentadora y modelo se ha convertido en un fenómeno en redes sociales y una referencia obligada en el mundo de la moda.

La mujer de Sergio Ramos, quien acumula más de 11 millones de seguidores en Instagram, no solo es conocida por su trabajo en televisión, sino también por su capacidad para captar la atención con sus elecciones estilísticas. Su presencia en el feed de Instagram es una explosión de colores y texturas que rompen moldes y despiertan tanto admiración como debate. “Mis amigas siempre me dicen que no soy nada ‘básica’,” revela Pilar en uno de sus posts más recientes.

El abrigo rockero de Pilar Rubio, hecho a medida en Los Ángeles. (Foto: Redes Sociales)

Su creatividad y sentido del estilo se hacen evidentes en piezas que van desde lo extravagante hasta lo refinado. Recientemente, la presentadora compartió con sus seguidores un abrigo que se convirtió en el centro de la conversación. Este no era un abrigo cualquiera, sino una pieza diseñada a medida en Los Ángeles, inspirada en la estética del rock y con un toque que parecía salido directamente de un escenario de glam rock.

En un intento de captar la esencia de su estilo, Pilar compartió un curioso detalle sobre otra de sus adquisiciones: “Me compré una camisa hecha de pelo sintético para sí, alguna vez me invitan a una fiesta de unicornios.” La extravagancia y la originalidad son la firma de su estilo, y sus seguidores lo saben muy bien.

Pilar Rubio ha sorprendido a sus seguidores con una camisa hecha de pelo sintético. (Foto: Redes Sociales)

Las opiniones no tardaron en llegar. “El abrigo parece un atrezo de una película futurista,” opinó un seguidor, destacando la apariencia audaz y no convencional de la prenda. Otro seguidor comentó: “Tu ropa es de otro rollo, sí, mola mucho.”

Pero también hubo críticas, como la de un usuario que dijo: “El abrigo es horrible, Pilar.” Pilar no se amilana ante las críticas y, en cambio, utiliza la retroalimentación para seguir explorando nuevas direcciones en su estilo. Su habilidad para mezclar lo audaz con lo elegante le permite mantenerse relevante y provocativa en el cambiante mundo de la moda.

Pilar Rubio y el vestido de pinchos. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, Pilar ha logrado equilibrar sus audaces elecciones con una evolución notable en su estilo. Aunque el negro y el cuero han sido constantes en sus outfits, su estilo ha madurado y se ha refinado considerablemente. Los looks monocolor y las piezas de alta gama de firmas como Max Mara, Givenchy o Dior se han convertido en elementos clave de su armario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

La verdad que el vínculo de Pilar con la moda va más allá de sus apariciones públicas. Durante su etapa en El Hormiguero, presentaba una sección dedicada a las últimas tendencias, y posteriormente, colaboró con la firma Selmark para lanzar colecciones de ropa deportiva y trajes de baño. La asociación resultó en un éxito rotundo, consolidando su estatus como una influyente en el mundo de la moda.