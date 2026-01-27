Arantxa Sánchez Vicario rehace su vida en Miami: primeras imágenes de su nueva ilusión

El 2026 ha comenzado con un rayo de luz para Arantxa Sánchez Vicario, la ex tenista española que marcó una era en el tenis mundial. Tras años de dificultades personales, económicas y judiciales, la deportista ha sido fotografiada junto a su nueva ilusión sentimental, tal como adelanta el periodista Jorge Borrajo en el programa El tiempo justo. Según Borrajo, esta relación no es reciente, sino que lleva acompañando a Arantxa desde hace meses, siendo una presencia constante en su vida y en la de sus hijos, incluso en viajes largos desde Miami para asistir a partidos y actividades deportivas de los menores.

Arantxa, que reside en Miami junto a sus hijos, parece haber encontrado un hombre con quien compartir su pasión por el deporte y disfrutar de momentos cotidianos. Borrajo describe al nuevo novio como una persona normal y corriente, no conocida públicamente, y destaca que ya ha tenido la oportunidad de conocer a los hijos de la extenista, lo que indica que la relación podría haber comenzado hace aproximadamente un año. Esta nueva etapa representa para Arantxa un respiro tras años marcados por conflictos legales y dificultades económicas.

Arantxa Sánchez Vicario en Barcelona. (Foto: Gtres)

La historia personal de Sánchez Vicario ha sido especialmente turbulenta desde su retiro del tenis. Tras una carrera impecable que la convirtió en número uno del mundo, ganadora de cuatro Grand Slams y múltiples títulos de dobles y competiciones por equipos, su vida dio un giro drástico. La gestión de su patrimonio tras su segunda boda con Josep Santacana en 2008 derivó en un colapso financiero. La confianza depositada en su entonces marido resultó en pérdidas millonarias y una larga serie de litigios, que aún hoy afectan su estabilidad económica y personal. Además, Arantxa sufrió conflictos familiares con sus padres y hermanos, enfrentando acusaciones y desavenencias que dejaron cicatrices profundas.

En 2023, la ex tenista vivió uno de sus momentos más difíciles al ser juzgada por alzamiento de bienes junto a Santacana, en un proceso mediático que culminó con una condena de dos años -sin prisión-, y una indemnización de 6,6 millones de euros al Banco de Luxemburgo. Para entonces, su vida se reducía a un piso de alquiler en Miami, donde sobrevivía con trabajos puntuales y el apoyo de amigos para mantener a sus hijos. Su resiliencia y fortaleza quedaron evidenciadas en sus propias palabras: «Saco a mis hijos adelante con el dinero que me dan mis amigos», una declaración que mostraba una determinación inquebrantable frente a la adversidad.

Actualmente, el divorcio de Arantxa y Josep Santacana sigue abierto y se espera que llegue a su resolución entre el 18 y el 22 de mayo de 2026 en Miami. Aunque mantienen la custodia compartida de sus hijos y una relación funcional como padres, los conflictos judiciales no cesan. Las demandas por impago de manutención y la supervisión de los bienes conyugales mantienen una presión constante sobre la extenista, mientras Santacana ha rehecho su vida y ha tenido un nuevo hijo con su pareja actual.

En este contexto, la aparición de un nuevo amor representa un soplo de esperanza y un paso hacia la recuperación personal de Arantxa. Su vida, que ha transitado de la gloria deportiva a los episodios más duros de pérdidas económicas y batallas judiciales, parece encontrar un atisbo de estabilidad emocional. La relación con su nueva pareja refleja un momento de calma y de reconstrucción, un espacio en el que la extenista puede sonreír de nuevo y retomar su vida más allá de los tribunales y las noticias de su pasado. Entre Miami y España, Arantxa Sánchez Vicario avanza, mostrando que la resiliencia y la pasión por la vida no desaparecen ni siquiera después de las tormentas más intensas.