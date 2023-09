A falta de una sentencia definitiva, el caso judicial de Arantxa Sánchez Vicario ha dado un giro radical hace tan solo unas horas. Tal y como han informado diferentes fuentes cercanas al procedimiento, este mismo viernes la ex tenista ha conseguido un acuerdo con la Fiscalía con el que ha logrado evitar la pena de cárcel que se pedía en su contra (concretamente cuatro años) por un delito de alzamiento de bienes. De acuerdo con lo trascendido, la pena habría sido rebajada de cuatro a dos años. Una rebaja que, según el conocimiento de expertos en el ámbito, puede terminar por suspender por completo el ingreso en prisión de la deportista. De hecho, tanto la Fiscalía como el abogado que representa al Banco de Luxemburgo han coincidido en no oponerse a esa previsible posibilidad de suspensión.

Todo ha ocurrido gracias a la actitud de Arantxa Sánchez Vicario durante el procedimiento, y es que la confesión de los hechos y la reparación del daño a través de una multa, que asciende hasta los 1,9 millones de euros, han sido los puntos claves para que ambas partes hayan coincidido en la rebaja y posible anulación de la pena. La ex tenista ha admitido el delito y ya habría abonado parte de la sanción económica mencionada, siendo de vital importancia pagar los 6,6 millones que aún debe para poder solventar sus problemas con la justicia.

Arantxa Sánchez Vicario en Barcelona/ Gtres

La declaración de confesión de Arantxa se ha basado en admitir que efectivamente cometió un delito fiscal pero, ha destacado en todo momento que su exmarido, Josep Santacana, fue el que le insistió y le manipuló para que el dinero que tenían de venta de patrimonio y sociedades permaneciera en sus manos y no en una entidad bancaria. Unas declaraciones que parecen haber convencido al juez y que, de momento, no ha tenido el mismo efecto para la otra persona involucrada en el caso.

Josep Santacana ha declarado este viernes y su versión es muy diferente a la ofrecida por Arantxa, y es que acusa a su ex mujer de mentir durante todo el procedimiento judicial, justificando que las capitulaciones matrimoniales que tenían firmadas le impedía realizar ningún tipo de gestión con el dinero de su esposa. No obstante, y hasta que se dictamine una sentencia definitiva, Santacana ha sido calificado como autor o cooperador necesario del delito por alzamiento de bienes del que está acusado. Es decir, por ahora, está completamente en manos del juez el decidir qué pena debe imponerse sobre su persona, algo que, a priori, parece estar en una situación muy contraria a la de la ex tenista.

En cambio, en cuanto al castigo económico, tanto Arantxa como Josep cumplirán con la misma responsabilidad civil, la cual se basa en pagar los millones restantes de la multa impuesta, por ahora. Será el próximo 19 de octubre cuando el ex matrimonio se vuelva a ver las caras sentados en el banquillo, donde podrán hacer uso de su derecho a la última palabra previa a la sentencia definitiva.