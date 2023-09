Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana han vuelto esta semana a las primeras filas de la crónica social de nuestro país, con motivo de la vista oral del juicio por alzamientos de bienes que podría costarles cuatro años de prisión, además de una multa de 8.640 euros para ellos; y 6,1 millones en responsabilidad civil, tres años y medio de prisión y una multa de 7.560 euros para los cómplices.

La ex tenista y el empresario, cabe recordar, están citados a declarar desde el pasado día 12 de setiembre en Barcelona, por, supuestamente, ocultar patrimonio para evitar que el Banco de Luxemburgo se cobrase una deuda de 7,5 millones de euros, que ya habían reclamado al matrimonio en julio 2010. Un caso que tiene su origen en 2009, cuando Sánchez Vicario fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar una multa de 5,2 millones de euros después de declarar tener su lugar de residencia en Andorra. Hacienda la multó tras considerar que no era cierto y pidió un aval para pagar la multa que nunca llego a abonarse.

Arantxa Sánchez Vicario a su salida del juzgado / Gtres

Según reza el acto de acusación de entonces, la tenista actuó «bajo las consignas» de su ex marido y juntos, «idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad». Algo, que en su declaración ante el juez, la que fuera tres veces campeona de Roland Garros ha matizado al asegurar que era Santacana quien se encargaba de gestionar su patrimonio. «Yo no sabía gestionar. Yo me dedicaba a jugar al tenis. Siempre me he fiado de las personas que tenía alrededor, en aquel momento, mi marido. Me he equivocado y por eso estoy aquí», ha explicado.

Unas palabras para las que el abogado de la defensa del empresario, Joan Segarra, ha tenido una inesperada respuesta: una carta que la propia Arantxa escribió a su ex marido antes de su ruptura, en 2018, y con la que Santacana pretende demostrar que la relación entre ambos era, efectivamente, de absoluta confianza. Pues, en la misma misiva, Arantxa señala a sus padres como responsables de sus ‘males’, no a su marido. «Cuando escribo y lo expreso es cuando mejor me siento, por eso quiero decirte ahora que después de 10 años juntos me siento muy afortunada por tenerte a mi lado y poder compartir tantas cosas juntos (…) has sido la persona que mejor me conoce, entiende y mi confidente, por eso te quiero decir gracias por haberme enseñado tanto y compartir conmigo», reza el escrito.

Josep Santacana a su salida del juzgado en Barcelona / Gtres

«Hubo momentos en los últimos años que hubo mucha presión, tensión, agotamiento, cansancio, situaciones duras, pero una cosa clara es que siempre hubo y habrá amor por mi parte. Los dos hemos pasado muchas cosas, los culpables han sido mi familia, que han querido acabar con nosotros en todos los sentidos, pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir», advierte.

«He luchado toda mi vida para ser feliz, cuando jugaba y estaba en la pista, y luego fuera de ella. Sé que no he sido perfecta, pero te puedo asegurar que lo que he hecho lo he hecho de corazón y por amor, luché desde el principio por ti y por nuestra relación y lo seguiré haciendo hasta el final. Nunca tiré la toalla antes y ahora menos. Nunca pensé que diría esto pero por favor no me dejes, es lo que siento, no tires la toalla. Tenemos dos hijos maravillosos que cuidar y una familia muy bonita que sacar adelante unidos. Démonos otra oportunidad para poder hacer las cosas mejor. Espero y deseo que así sea y podamos seguir construyendo juntos este camino, por favor», concluye.