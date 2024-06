Telecinco celebró este martes, 18 de junio, la gran final de Supervivientes 2024, que coronó a Pedro García Aguado como su gran ganador. Una cita que reunió de nuevo a los concursantes que han formado parte de la edición en plató. Aunque no a todos. Laura Matamoros, Rocío Madrid, Lorena Morlote y Arantxa del Sol, no estuvieron presenten en el que fue el broche final a la aventura. En el caso de las tres primeras fue por decisión propia, mientras que Arantxa no recibió siquiera la invitación al programa debido a su veto oficial en Mediaset tras el incidente que protagonizó con Ángel Cristo Jr. durante su estancia en Honduras. Un hecho sobre el que se ha pronunciado la hija de la presentadora, Lucía Serrano, en las últimas horas.

Lucía ha abierto un turno de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores y, preguntada expresamente por la ausencia de su madre en la final del reality de supervivencia, la joven ha respondido muy tajante, desafiando a la organización de Cuarzo Producciones, la productora tras el programa de televisión, y a Telecinco. «No entiendo por qué tu madre no puede ir a las galas y Ángel va después de liarla y cómo se ha comportado», ha sido la duda en cuestión que ha hecho a Lucía Serrano pronunciarse, sin tapujos, sobre este asunto.

Arantxa del Sol y su hija, Lucía Serrano, en un evento. (Foto: Gtres)

«Han convertido al verdugo en víctima. La doble moral de esta cadena y su supuesto ‘código ético’ que, por cierto, no aplican con todos. En fin…», ha escrito la joven dejando en evidencia su opinión sobre la forma en la que la dirección del programa ha actuado con su madre. Lucía Serrano cree firmemente que la cadena no ha actuado con justicia y que, dependiendo de sus intereses, ha favorecito a ciertos concursantes sobre otros. Asimismo, ha desafiado a Mediaset en tanto al cumplimiento o no del tan sonado código ético y de comportamiento que el grupo de comunicación impuso a todos sus trabajadores en febrero de 2023, coincidiendo con los primeros rumores sobre la cancelación de Sálvame y todas sus variantes.

Esto es lo que pasó entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr.

Fue el pasado mes de mayo cuando Mediaset hizo público el veto a Arantxa del Sol después de que ésta confesara, durante una de las galas de Supervivientes 2024 que, durante un encontronazo, todavía en Honduras, con Ángel Cristo Jr., le propinó «una colleja». «Yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ‘ladilla’ o ‘parásito’. Le dije cosas fuertes y en un momento le di una colleja y le dije ‘Ya te vale’. Yo estaba superenfadada».

Una versión de los hechos para la que varios días después surgió otra por parte de Kiko Matamoros. El televisivo contó que lo que en un primer momento se expresó como una colleja, en realidad fueron «tres puñetazos» que la organización de Supervivientes 2024 «no grabó» y prefirió mantener en silencio para que «no se ensuciara la imagen de Arantxa del Sol», pues uno de los objetivos de la cadena, según Matamoros, consistía en convertirla en una de las presentadoras del grupo a su salida del concurso.