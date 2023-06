Las grandes apuestas de Antena 3 en una etapa de cambios drásticos pese a una extraña ausencia

Podría decirse que los últimos meses han sido toda una montaña rusa de emociones dentro de Antena 3. La cadena ha conseguido consagrarse como la gran archienemiga de Telecinco, siendo muchos los pesos pesados de esta última que optaban por abandonarla para dar una nueva proyección a sus trayectorias profesionales en la competencia. Uno de los casos más recientes y sonados era el de Sonsoles Ónega, que durante el verano pasado abandonaba su puesto en Ya es mediodía para ponerse al frente de Y ahora Sonsoles, espacio televisivo que aparenta ser un rotundo éxito entre la audiencia.

Es por ello que, teniendo en cuenta todos los cambios que ha afrontado este grupo televisivo en cuestión de doce meses, los Cines Callao de Madrid se han vestido de gala para acoger todas las novedades de Atresplayer, el servicio de streaming de vídeo por Internet y televisión de Atresmedia. Una cita que no han querido perderse algunos de los rostros más conocidos de la cadena, que se han desplazado hasta el corazón de Madrid para posar en un photocall repleto de talento.

Como no podía ser de otra manera, precisamente una de las primeras en colocarse frente a las cámaras ha sido Sonsoles Ónega. La maestra de ceremonias del programa de las tardes de Antena 3 ha lucido su mejor sonrisa en una noche que ha podido compartir junto a sus compañeros de profesión y de plató, como es el caso de Tamara Gorro, la cual se ha decantado por un escote pronunciado y una melena con ondas al agua para reaparecer frente a los focos de los paparazzis. Sin embargo, su presencia ha hecho que sea aún más notable la ausencia de Esther Doña, que pese a tener el mismo papel que la ex de Ezequiel Garay en Y ahora Sonsoles, no ha acudido a esta presentación, lo que ha hecho que se siembre la duda sobre si dejará de formar parte del formato.

Otra de las asistentes más destacadas ha sido Cristina Pedroche. Con una pronunciada barriguita de premamá, la esposa de David Muñoz ha aprovechado para lucir la última etapa de su embarazo por todo lo alto y con un mono asimétrico en color azul royal el cual resaltaba sus curvas a la perfección. Una tonalidad muy similar a la que también escogía Susi Caramelo, que al ser uno de los grandes fichajes de Tu cara me suena también se ha movido como pez en el agua por esta alfombra morada. Y, cogiendo el testigo de hacer uso del color azul también estaba Chenoa, que ha estrenado un radical cambio de look con flequillo incluido y un mono repleto de volantes para asistir a esta cita ineludible en su agenda, estando a punto de comenzar su nueva andadura como presentadora de Operación Triunfo en la nueva edición que será emitida en Amazon Prime Video y que ya promete romper moldes.

Ataviada con un vestido camisero en verde kaki, Susanna Griso tampoco ha querido perderse esta velada en la que ha demostrado estar viviendo un buen momento tanto a nivel profesional como personal, motivo por el que no podía evitar mostrar una amplia sonrisa sobre su rostro mientras observaba a todos sus compañeros de profesión y de cadena pasear por su alrededor.