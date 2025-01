Isabel Pantoja ha decidido llevar su vida a la pequeña pantalla de la mano de una nueva serie documental. El periodista Antonio Rossi ha desvelado algunos detalles sobre su contenido. El público en el que se ha enfocado el proyecto es el «americano aunque hay una participación española en cuanto a producción y aquí se va a ver». La cantante quiere hablar de la «gira americana que ya está medio planteada y vendida» buscando «ponerla en un caché más elevado del que tenía y así ha sido», desvela el colaborador. Además puntualiza que la serie es «ficción aunque esté contado por ella», y al estar centrada en el público americano hay personajes como «María del Monte o Encarna Sánchez no es algo que les interese».

Isabel Pantoja y María del Monte. (Foto: Gtres)

Rossi explica que «va a narrar su vida con todos los capítulos, la mayoría desconocidos y abordará las relaciones personales que han sido publicitadas», pero a la cantante le gusta tener todo bajo control así que lo hará «a su forma, a su manera, contado como ella quiere». Aunque se desconocen las cifras exactas, el colaborador desvela que «la serie paga una cantidad desorbitada de millones de euros». Veremos a personajes como el cantante Juan Gabriel, uno de los grandes amores de su vida: «Es su mentor en toda Latinoamérica, aquí nos importaría más bien poco pero allí tendrá otro peso».

Isabel Pantoja y Juan Gabriel en la década de los 90. (Foto: Gtres)

Sorprenden las declaraciones de Antonio Rossi al confirmar que la tonadillera querría hablar «sí o sí» de su paso por la cárcel y estaría «deseando contar todo lo que ocurrió». Por otro lado deja claro que no va a hablar de «los primeros cinco días. Yo sé lo que pasó ahí y estoy convencido que no lo va a contar. Seguro que lo que ella quiere contar es a partir del día seis». El periodista no entra en detalles pero asegura que «casi nadie» sabe lo que pasó durante los primeros cinco días del paso por prisión de Isabel Pantoja: «Creo que ni su familia ni sus hijos conocen lo que pasó los primeros cinco días. No se lo contó a nadie. Ni quién pagaba el pecunio los primeros días, ni cómo ocurrió aquello».

Isabel Pantoja accediendo a la cárcel de Alcalá de Guadaíra en Sevilla. (Foto: Gtres)

Rossi recordó en el programa Vamos a ver que durante sus días en la cárcel «tuvo una serie de privilegios, relaciones de amistad con las compañeras, e incluso con la directora». Se contó que la cantante contaba con cierta ventaja respecto al resto de reclusas ya que «no se le cerraba la puerta de la celda, le habían cambiado el colchón…». No estaba claro si la madre de Kiko Rivera hablaría sobre su etapa más oscura, los meses que pasó en prisión, y sorprenden las palabras del periodista al desvelar que Isabel Pantoja estaría deseando tratar ese tema.