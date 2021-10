Antonio Rivera entiende a Kiko Rivera pero condena el último movimiento de Canales Rivera

Antonio Rivera ha reaparecido para criticar las palabras de su sobrino, José Antonio Canales, después de que este desvelase el secreto en Secret Story de que había cambiado el testamento de su abuelo. Una información que, el pasado viernes, el hermano de Paquirri fue muy tajante al declarar que «Canales se ha equivocado». Sin querer contar la realidad del asunto, ni tampoco los motivos por los que asegura que su sobrino se ha confundido, Antonio sí se atrevió a abordar el acercamiento entre su sobrino, Kiko Rivera, con su madre, Isabel Pantoja. Él se alegra enormemente porque este momento haya llegado y expresa sus mejores deseos tanto para el dj como para la tonadillera.

«Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación». Esas fueron las contundentes palabras de Canales Rivera durante el concurso de Telecinco, en un vídeo que se grabó tiempo atrás. Esto ha supuesto un seísmo dentro de la familia y uno de los más cabreados ha sido su tío. Antonio Rivera no se ha callado y ha arremetido contra su sobrino.

Canales había cambiado el nombre de su abuelo por el de su madre, Teresa Rivera. Algo que Antonio Rivera no puede dejar de condenar: «Yo lo que te puedo decir es que Canales se ha equivocado. Ya hablaremos más adelante», responde a la agencia de prensa Gtres. Sin embargo, no quiere responder a por qué se ha confundido: «Se queda ahí la incógnita. Ya está y que cada cual piense lo que tenga que pensar». El hermano de Paquirri se guarda un as bajo la manga que todavía no ha creído conveniente utilizar: «Ya lo contaré todo», dice.

Antonio Rivera también ha querido opinar sobre otro de los asuntos de actualidad en la familia Rivera-Pantoja, la reconciliación entre Kiko y su madre Isabel Pantoja. De hecho, el dj ha decidido cerrar la marca de ropa y complementos que sacó hace poco y que contaba con el reivindicativo nombre de Kantora is Mine.

Las aguas parecen volver a su cauce entre madre e hijo y esto es algo que el hermano de Teresa Rivera celebra:» Esta noticia me encanta porque una madre creo que es lo más grande del mundo con sus defectos y sus virtudes. Todo llega a un buen arreglo y es lo que deseo, que se arregle con su madre, que se lleven bien y todos tenemos culpa de todo. Un fuerte abrazo para Francisco y que lo arreglen», ha concluido.

No quiero tampoco pronunciarse sobre la entrevista que su hermana Teresa Rivera dio en Sábado Deluxe. Allí, entre otras cosas, confesó que Isabel Pantoja habría sido infiel al torero antes de contraer matrimonio: «Lo estaba engañando. Mi hermano sí me hubiese creído si se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él. Eso es algo que te parte el alma», dijo la madre de Canales Rivera.

Jorge Javier Vázquez le quiso preguntar por qué no avisó a su hermano de algo así y ella se justificó: «Me dio miedo contárselo, estaba a punto de casarse y tenía que poner en un aprieto a la persona que me lo contó. Jamás pensé en contárselo a Isabel. A mí esta historia me sentó muy mal porque era mi hermano». Por último, reconoció que fue una tercera persona, en concreto una mujer, una información que los colaboradores allí presentes ya manejaban.